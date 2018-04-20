分析員﹕港股今高開 料將於30200至30800點間上落

美國股市連續兩日低收，道瓊斯指數失收24700點，港股在美預託證券(ADR)表現亦受到波及，市場人士相信大市今早會低開。

道指收市報24664點，跌83點或0.3%，標準普爾指數收市報2693點，跌15點或0.6%，納斯達克指數收市報7238點，跌57點或0.8%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7328點，升11點或0.2%，德國DAX指數收市報12567點，跌23點或0.2%，法國CAC指數收市報5391點，升11點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛向下，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.17元，較本港收市價低0.5%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.65元，較本港收市價低0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.72元，較本港收市價低0.8%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.9元，較本港收市價低0.7%。

美國股市仍未企穩，這與目前環球政經局勢仍未喘定有關，相信在未來一段時間大市仍會出現反彈，投資者此刻要學懂忍耐，務求一擊即中而非漁翁撤網，以減少無謂的時間及金錢損失。至於要針對哪些股份出擊？有分析員相信汽車及醫藥股仍具有反彈空間，當然上望空間有限，所以出擊前要瞄準最低位時才出手，以提高勝算。油價今早略為回惠，相信油股及油田服務陂今早便停一停，抖一抖，不宜高追。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會低開，並相信後市將於30200至30800點之間上落。

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