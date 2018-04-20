藍鼎國際(00582-HK)反駁虛假及誤導性陳述

藍鼎國際(00582-HK)公布，董事會近期注意到藍太數字應用科技有限公司、星聯盟及全球娛樂鏈╱全球娛樂聯盟於其若干發佈、公告、其他相關媒體報道及網站中對集團作出多項虛假陳述，集團不得不對此作出質疑及駁斥。

公司對每則虛假及誤導性陳述作出反駁，並作出下列澄清︰

(1) 集團與藍太、藍太數字應用有限公司、藍太國際、藍太集團、星聯盟、全球娛樂鏈或其任何聯屬公司概無任何形式的關係或聯繫；

(2) 集團從未與任何藍太組織合作、展開任何業務關係或訂立任何協議；

(3) 集團從未就任何潛在合作或商機與任何藍太組織展開或進行任何討論；

(4) 集團從未授權任何藍太組織於藍太組織之任何簡報、聲明、已作出的發佈或任何內容之中使用本公司或其任何附屬公司之名稱、商號、商標、公司標記及任何其他資料；

(5) 濟州神話世界及藍鼎娛樂場均由集團單獨開發及營運，藍太組織並無以任何形式參與其中；及

(6) 總而言之，集團從未參與藍太組織的任何事務及事宜，且無擁有其任何權益。

集團現正聽取法律意見，並將採取一切有關所需行動，包括但不限於法律行動及向有關當局匯報有關事宜，以保護及維持集團之良好名聲。

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