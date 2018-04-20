【港股100強】陳家強：中美貿易“冷戰”不可避，“熱戰”打不起

由港股100強研究中心主辦， 財華社承辦的第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017“港股100強”頒獎典禮於今天（2018年4月19日）隆重舉行。

本次活動以“挑戰與變革”為話題展開了一場圓桌論壇，由中信銀行（國際）有限公司首席經濟師兼研究部總經理廖群博士主持，香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問、前香港特別行政區財經事務部及庫務局局長陳家強教授參與了此次圓桌論壇的話題探討。

在“中美貿易戰”相關的議題上，按廖群的話來說，今年如果沒有中美貿易戰，全球經濟形勢是不錯的，包括中國經濟形勢。但是有了貿易戰後，這個形勢產生了很大變化。目前中美貿易衝突已經是在衝突了，那“貿易戰”究竟能不能打起來呢？

陳家強的觀點認為，所謂貿易戰“熱戰”可能打不起來，不過“冷戰”應該避免不了。他表示，美國對中國態度改變了，一方面是特朗普不相信自由貿易了：“他一向覺得中國是占了便宜，所以他就打這個仗。”而更重要的原因是，美國現在對中國崛起有一點擔心，覺得我們在科技方面有可能在將來影響美國公司的競爭力。

所以陳家強認為，一方面，特朗普對中國貿易好像是占了他的便宜，雖然他的瞭解是錯的。另外，美國對中國崛起很擔心。他表示，就“貿易戰”來說，這個關稅對美國解決他的貿易逆差是完全沒有幫助的，他跟中國的關稅談判，談什麼呢？如果美國專門針對中國的科技企業，讓中國開放市場，給美國公平對待的話，對中國利益是不是符合中國國情呢？因此他認為這個談判很不容易。一方面關稅可能避不了總需要做一點事情，但關稅對美國人也很傷，他們很多農產品的州，對他們選情有害。從關稅方面做一個平衡的話，可能是美國跟中國談判，撤銷很多關稅以及中國開放很多市場。

總的來說，陳家強的觀點是，中美貿易冷戰避免不了，因為“他害怕中國行業興起”。加之最近美國對中國很多企業很多舉動，陳家強表示擔心這是避免不了的事，就是“冷戰”。因此，“熱戰可能打一下，不過冷戰是避免不了的。”

作者：彭小留

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