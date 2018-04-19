【港股100強】理大陸海天: 本屆百強企業股本回報率達59%

香港理工大學擔任本次“港股100強”評選計算和審核榜單工作，香港理工大學商學院副院長陸海天於4月19日出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017「港股100強」頒奬典禮時表示，本屆百強企業在市值和股票回報率方面相較去年的百強企業有顯著提升，平均市值增長超過20%，平均年股票回報率從去年19%上升至今年59%。

他分析，從本屆榜單的主榜結果來看，內房股、內銀股較去年排名有很大提升；博彩業和內地的保險業公司排名亦有所提升；內房股在榜單採用資料的時間段錄得強勁增長，推升了回報表現。

在新經濟崛起、內地與香港資本市場雙向融合、互聯互通的大背景下，他認為“港股100強”研究中心的成立意義格外重大。本屆港股百強參選指標與去年保持一致，在資料來源方面參考並核對了包括財華社在內的多家權威財經資料供應商原始資料。在有多個指標綜合排名的評選標準上，理大創新地採用了新的加權方法，將各項指標依據市場整體情況得到的標準化評分之後，再將各項指標的標準化分數相加之後排序，得到最終排名。

相較於往年的演算法，本屆榜單的新演算法使得各項指標的權重分配更加精准，減少了在加權平均過程中的誤差。由於評選期間使用的是2016財年財務報告，受整個大中華區系統性經濟下滑影響，本屆百強企業在營業收入、淨利潤和淨資產收益率方面較上屆百強企業有所下滑。其中平均淨資產收益率更下滑了超過16%，但他預計這一情況在2017財年會得到顯著地改善。他相信高品質的獨立研究是科學決策的基石。

作者：周燕芬

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