上班族懶人投資法：低檔價值選股、高檔順勢操作

文．洪寶山

「一天賺進一百萬?!」上班族再忙沒時間看盤，也能一邊工作一邊抱股賺錢，股市投資達人麥克風，目前是直流電通公司的主管，著有《麥克風的股市求生手冊》，他大學就開始投資股票和期貨，擅長挖掘冷門價值股，一路抱到成長股後，大波段獲利了結，就連在外島當兵也能賺錢，曾上過財經雜誌封面、東森財經節目等各大媒體。

「我投資快二十年，第一次在大學時，拿小時候存的壓歲錢十萬元，買了兩檔股票，一檔是 1227 的佳格，另外一檔是 1517 的利奇。」麥克風指出當時台股上看一萬兩千點，很多人預期會持續上漲，電子股本益比大約二十倍，他選擇相對低的股票：「買的時候大概二十幾塊，這兩檔股票本益比十倍而已。」不幸大盤已經上萬點，「兩檔股票跌到剩一半賣掉，賠了 50％。」

第一次投資就賠錢，麥克風得到教訓，「去追熱門題材股，不見得是好事。」他舉例：「當時最熱門的題材就是 DRAM 和 CD-R，錸德和中環當時股價三位數，現在只剩個位數了。」由此可知：「當市場很熱時，進場就要保守。」

二低一高原則 追求相對報酬

很多上班族沒時間研究股票，麥克風建議：「可以買零股就好，但殖利率不會太高，就像中華電信殖利率只在 4％、5％左右。」麥克風用「二低一高」選股法，就是「低本益比、低股價淨值比和高現金殖利率」，然後用一般的選股軟體，篩出符合這些條件的股票後，「再一檔一檔的去看每家公司的財報─損益表、資產負債表和現金流量表。」

麥克風會平均分散持股比例：「我通常會持有二十檔，甚至三十檔股票，每檔可能比例在 3％到 5％之間」，他認為，「只要建立一個相對便宜、公司體質還不錯的投資組合，不管怎麼樣都會有幾支大賺，加上小賺小賠的互相抵銷，照樣可以獲得超越指數的報酬。」他以三到五年為單位，「不追求絕對報酬，追求的是相對報酬」，年報酬率大概在指數的 5％到 10％左右。

針對評估一間公司，未來會大賺、小賺的細節，麥克風透露：「不要有特別的問題，例如：負債比太高、應收帳款太多、存貨太高等，看公司長期三到五年是不是有足夠的現金，可以配股息，而且本益比最好是十倍以下，還有資產報酬率 10％、股東權益報酬率 18％，只要符合這些條件，股價夠便宜我就會去選。」

留意產業變遷 每半年檢視投資組合

但投資人不能只看每股稅後盈餘 (EPS)，因為損益表可能作假，麥克風提醒：「應收帳款和存貨比例太高，就算 EPS 很高，也要打個折扣。」他舉例：「英格爾(8287) 跟華美 (6107) 去年營收都很漂亮，但是季報應收帳款比例很高，占了將近八成，其實是收不回來的，這種股票就應該要避開。」

另一種情況是，獲利表面上增加，營收卻沒有增長，可能是折舊方式不同而高估：「假設一台機器是一千萬，一年折舊攤提兩百萬，分為五年或六年折舊，六年折舊獲利就會比五年好。」

「不要單看 EPS 的表現，有些原本長期獲利很好，但後來都變差」，麥克風呼籲投資人小心產業變遷，他舉例：「陞泰 (8072) 做類比式監視攝影機，過去是很領先的公司，後來市場主流逐漸變成數位、IP cam，雖然過去連續十年都賺錢，但是因為轉型太慢，加上大陸的海康集團把台灣的監視攝影機公司打得很慘，獲利都越來越差。」

所以麥克風每半年檢視自己的投資組合：「便宜的就把它留著，如果股票漲很多，就會用季線當作停利點，股價突破季線就出掉，再去看看市場上有沒有相對便宜的股票，如果找不到便宜的，那就持有現金。」

「我不太需要看盤，一年三百六十五天，交易搞不好十天都不到！」麥克風在馬祖當兵，也能利用休息時間打電話下單：「當時網龍 (3083) 營收大幅成長，而且遊戲產業本身毛利率很高，再加上網咖幾乎所有的人都在玩這檔遊戲，買的時候大概二十幾塊，賣的時候九十幾塊，不到兩個月，中間很多根漲停板。」

價值選股 大賺小賠

麥克風的選股方向和別人不同，他提出相對安全的「價值選股法」：「市場沒消息但公司有很多利多，股價跌不下去時去買股票，然後在大家覺得這檔股票很好，市場成交量爆量的時候把股票賣掉。」只要能遵循這樣的簡單法則，賺的股票比賠的股票多，就能做到大賺小賠。「譬如營建股的季報年報，可以知道接下來幾年會認列哪些建案，就可以從建案銷售金額，估出接下來每年會有多少 EPS。」麥克風說，在市場冷門時多做功課就可以先進場布局。

接著可以「順勢操作」：「如果股價跌破季線就賣出，當一檔股票出現一段很大的波段，漲到一倍、兩倍、三倍時，大部分可以靠這一條均線待在場內，這是一個很棒的操作方式。」

他進一步解釋，漲多或跌破均線時就賣掉，市場貴的時候，就多持有現金，「像是大盤七千點時，我就百分百持股，因為市場上有很多便宜的股票，到一萬一千點，找不到相對便宜的股票，就降低持股到三成，提高現金比例，等到市場崩跌 20％至 30％再來撿股票。」只要遵守這樣簡單的法則，「就不會踩到大雷，買到幾百塊股票最後跌到幾十塊。」

新手先從冷門價值股下手

對於股市新手，麥克風建議，不要太刻意去挑成長股，先從冷門價值股下手。「例如現在最熱門的 AI 或挖礦題材，創意 (3443)、撼訊(6150) 目前本益比都很高，可以過兩年再檢視股價，每年熱門題材股，通常後面表現都不會太好。」

他認為便宜的股票，好處是公司獲利變差，也不太會跌 (利空)，「這就是所謂的安全邊際，只要獲利轉好，咻一下就漲上去了。」他舉例 2015 年買了博智 (8155)：「從冷門價值股變成投信最熱門的成長股，買的時候十幾塊，最高漲到 120 至 130 元，我七十幾元就賣掉了。」果然現賺六、七倍。

麥克風強調分散投資的重要：「一年至少持二十、三十檔股票，最好不要低於十檔，因為功課做得再深，也可能因為公司作假帳，或九二一大地震廠房被震垮而受影響。」他比喻：「就像五洲製藥的廣告詞，先求不傷身，再講求效果。」

來源：《理財周刊》 921 期

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