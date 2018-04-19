我的社區居住品質勝你家90 優良公寓大廈房價的硬道理

想要為社區房價「鍍金」嗎？那要趕快報名參加「107 年度新北市優良公寓大廈評選活動」，不僅有高額獎金外，還可以讓社區成為民眾最想入住的指名社區，房價有撐！

文．顏瓊真

台灣房市從民國 103 年底拉回整理，各地房價下修幅度約二至三成，不過，地段好的房子，相對抗跌；不少房仲業者發現，一些獲得「新北市優良公寓大廈評選」的得獎社區，都成為民眾購屋的指名社區，房價相對保值及抗跌。

榮寓天廈 獎金 204 萬元

新北市政府工務局舉辦「新北市優良公寓大廈評選活動」已邁入第十二個年頭，今年除了總獎金提高達 204 萬元外，也特別頒發獎狀給報名社區及協助得獎社區的管理維護公司，以及服務人員以示鼓勵。

為區分新舊及環境背景相異的社區，規劃多項組別讓參賽社區能充分發揮應有特色，而各社區在選定組別報名參加評選時，不得跨組報名 (山坡地社區僅得報名山坡地社區組)。

本屆評選有最佳人氣獎、金質獎、管理特色獎、綠環境特色獎、營造與關懷特色獎、防災特色獎等獎項，參賽社區在報名組別表現受到評審及民眾的青睞，就有機會獲得市府的獎狀及獎座，還可以獲得二至十二萬不等的獎金。

工務局長朱惕之表示，新北市優良公寓大廈評選，希望藉由評比、獎勵、表揚及相互觀摩活動，提升社區生活品質，打造「友善宜居、幸福美麗」的新北市。

朱惕之更提到，去年報名參與優良公寓評選的五十一個社區當中，以首次參與的新店「合環御寶社區」為最大贏家，不僅以綠建築管理、太陽能發電和雨水回收系統特色，一舉抱回金質獎及爭鋒人氣獎等兩座獎項。

巧合的是，曾是社區住戶之一的已故導演齊柏林也參與其中，尤其該社區參與「爭鋒人氣獎」社區短片比賽，是由齊導身前親自執導，加上社區管委會及全體住戶的努力下，獲得評審極大的肯定。

優良的公寓大廈 房價止跌

得獎的社區，除了可抱回獎金外，其實對該社區來說，還有房價保值的「鍍金」效果；房仲業者從民國 104 年至 106 年的得獎社區的房價表現指出，有很多優良社區房價已率先止跌，且相較於取得時間來看，仍維持「獲利」狀態 (如附表)。

像去年最大贏家的「合環御寶」，信義房屋中興寶橋店店長李資敏就表示，該棟社區物業管理嚴謹，除大廳設有保全外，Ａ、Ｂ兩棟還各另設有兩位秘書，生活秘書可幫忙泡咖啡、做鬆餅。

該社區在行情好時預售，開價都衝到七、八十萬元，最高房價有七十五萬元，而目前房價處於六十二萬元至七十五萬元間，房價的落差，主要是高低樓層及有沒有景觀而定。

大家房屋林口長庚捷運加盟店店長蔡裕翔指出，遠雄集團早先在林口造鎮，並以「科技宅」題材推出不少網路光纖社區，其中，遠雄未來城第八期「未來家瑞典區」因鄰近南勢國小，更以「學區宅」為吸睛的題材。

該社區管委會在社區打造兒童主題館，有兒童上網區，對許多注重學生教育問題的家長極具吸引力，其目前每坪房價約二十三至二十五萬元，相對民國九十六年預售時的取得價格十四至十五萬元來說，仍有六、七成的獲利。

淡水地區的房價，隨著輕軌捷運即將在今年底完工，以及淡江大橋拍板定案後，東森房屋淡水新市鎮市府加盟店店東沈雅純指出，購屋民眾的詢問熱度已增溫，將有助房價的回升。

得獎社區指名度高

以得獎的「觀海」來說，它是台北灣在淡海新市鎮造鎮的第二期，社區設施要比第一期好，特別設有社區巴士接駁到捷運紅樹林站，另為了方便社區學生上下學，還闢有學生專車時段，使得社區指名度高。

而屬於輕軌第一站的「翡冷翠」社區，是「托斯卡尼」系列造鎮案第五期，訴求鄰近捷運紅樹林站，與萬坪光纖造鎮園區，社區休閒公設豐富；社區垃圾分類做的非常好，管委會每三個月都會召開一次小型的住戶大會，凝聚社區的向心力，很多人一住進去，都不想搬走。

沈雅純表示，俗話說「千金買房、萬金買鄰」，很多房子預售時，很難掌握隔壁鄰居是誰，但好的管理委員會會幫社區管控，因為用心，民眾會想要住在該社區內，故購屋的指名度高，相對的，房價抗跌，也就是說，管委會也能幫自家社區的房價「鍍金」。

中信房屋板橋新站加盟店店東張永昌也如此認為，他說，位於捷運板南線亞東醫院站的「遠揚加州」，週遭除了有亞東醫院外，還有遠東愛買量販店、新北市圖書館，又鄰近南雅南路夜市，指名度原本就高。

而社區公設人性化，管委會相關人員服務態度好，使得住進去的人都樂居在此，住戶的人文素質頗高，使得其房價相對抗跌，目前約在五十萬元上下，較最高點時的房價，才下修 10％。

沒捷運站 房價依然走俏

多次得獎的土城「寶格麗花園」，雖然距離海山捷運站約有一、二十分鐘車程，但中信房屋土城學府加盟店店長王錦鈴表示，屋齡約十年多的該社區，在周遭都是二、三十年的房子中，算是新的；加上，社區內二、三房及四房產品，可選擇性高，且門廳氣派、保全年輕，物業管理好，也屬於指名社區。

「寶格麗花園」當初預售時每坪房價約十八至十九萬元，隨著房市上漲，最高來到三十六至三十七萬元，幾乎是翻倍上漲，近幾年房市下跌，但房價仍有三十三至三十五萬元，相對抗跌的。

汐止地區因台鐵高架化後，不少建案蓋在汐科站週邊，知名社區包括潤泰陽光天廈、潤泰陽光新廈及國泰環翠天廈Ｆ區，永慶不動產汐止新台五加盟店協理楊朝勝表示，三個社區的屋齡約有二十年，以前預售時每坪十七、八萬元，汐止淹水時曾跌至十五萬元左右，但隨著前一波大多頭上漲，最高時房價曾來到四十萬元，近日房價，若是小坪數高單價的房價約三十五至三十八萬元間，而一些三、四十坪的房子，每坪房價約三十二至三十三萬間。

這一區的指名度高，一方面是三社區間有連通的開放式徒步區，晚上常有人辦活動，且管委會管理嚴格，不准住戶將陽台外推，及冷氣機不外掛等，維持社區外觀的一致性，且住戶素質高，一般來說，三社區的每坪房價都要比其他社區高個二、三萬元。

各房仲業者表示，房地產因為具有「保值」的特性，為大多數民眾的主要理財工具之一，而「千金買房、萬金買鄰」，有好的鄰居，才有樂居生活，而管理好的社區，就成了民眾購屋時的一大參考指標，房價也相對有「鍍金」機會！

社區總動員搶「榮寓」天廈高獎金

由新北市政府工務局主辦的「107 年度新北市優良公寓大廈評選活動」，今年總獎金提高至 204 萬元。甄選活動從 4 月 1 日起至 5 月 31 日，還有一個多月的時間，想要拿獎金的社區，速度要快。

來源：《理財周刊》 921 期

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