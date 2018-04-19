【華冠投顧】多頭蓄勢待發

◆ 劉彥良 盤後分析

台股今天大漲 123 點且成交量放大至 1533 億元，價量齊揚，一口氣越過前天長黑 k 棒的高點，相信現在所有人都會一改周二的觀點，承認中共台海軍演就是假利空。

指數來到 10971 點，回到了區間 10758~11120 的中間位子，已經連續 17 個交易日都在區間內震盪不上不下。不過隨著美股下周季線可望翻揚之下，我認為台股未來突破 11120 再往 11270 挑戰的機會相當大。

被動元件挾業績 + 軋空持續狂飆，同樣具漲價題材的半導體矽晶圓我認為有機會落後補漲。其中，唯一大戶持股比率還在增加 3016 嘉晶當然就成為我的唯一選擇。前天嘉晶受盤勢影響意外重挫，剛好帶會員進場撿便宜，結果今天不僅大漲而且盤中還攻到漲停板，我們也順勢先把加碼單獲利了結，保留基本單就好。嘉晶已經連續 3 個月營收創新高，新增產能本季開出，未來營收將成長 25~30%，頸線 40.15 隨時會突破，屆時就是新一波張勢的起點。

風電股上周二重挫，當時全市場看壞，我卻跟你說是高檔震盪，會倒的是挖礦股才對。一周多禮拜過去了，3708 上緯今天創新高 188 元、2208 台船追平前高 27 元，反觀 6105 撼訊公布 Q1 每股大賺 1 個股本，結果股價卻是跌停破底，短短 8 個交易日就腰斬。年初法人估撼訊今年賺 2 個股本，現在第一季就佔了一半，請問未來三季的業績會如何? 所以請投資朋友看到新聞消息後，一定要好好思考背後所帶來的意義，而不是看報紙去亂追股票。

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