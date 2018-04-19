【日盛投顧】月線能否站穩為近期多頭續攻關鍵

◆盤勢分析

1. 週四台股開高走高震盪，最高點 10,983 點收復月線（10,911 點），最低點 10,889 點守穩半年線（10,792 點），終場指數上漲 123.33 點，漲幅 1.14%，收在 10,971.22 點，成交金額為 1,533.33 億元，大於 5 日均量（1,418 億元）及 20 日均量（1,279 億元）。三大法人合計買超 78.61 億元：外資買超 57.70 億元、投信買超 5.03 億元、自營商買超 15.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻量大於 20 日均量較有助於多頭續攻。

（2）、均線：支撐為半年線附近，壓力帶為 04/11 至 03/22 高點 (11,016-11,120)。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（57）大於 50，短線偏多。

3. 選股方向可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。

盤面短線主流為半導體、被動元件、工業 4.0、原物料、生技

1. 半導體：

5434 崇越、6196 帆宣、6532 瑞耘等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用，美國對中興的出口禁令台灣晶片廠有機會受惠，IC 設計相關有 2454 聯發科、4947 昂寶 - KY、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 被動元件：

日商退出低階市場，產品漲價及併購想像題材一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新等。

3. 太陽能：

沙烏地阿拉伯切入太陽能廠興建，有利需求回升，3561 昇陽科、6244 茂迪週四吸睛。

4. 工業 4.0：

智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、4555 氣立、6414 樺漢等。

5. 車用：

新能源車成長動能強，可留意電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2412 建準、車用扣件 8349 恒耀等 Tesla 供應鏈以及 6279 胡連、6422 君耀 - KY、3526 凡甲等比亞迪供應鏈。雷達成長帶動的 2231 為升等也可留意。

6. 原物料：

台灣前瞻基建及美國基礎建設商機可留意 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2030 彰源、2031 新光鋼、1605 華新等，原油位處相對高檔，法人近期佈局 1312 國喬及 1710 東聯等。大陸水泥市況有利 1101 台泥、1102 亞泥等。

7. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、1795 美時、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、4111 濟生、生物相似藥 6541 泰福 - KY 、4726 永昕、醫材 6499 益安、4107 邦特、4104 佳醫、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

8. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、2903 遠百等。

9. 金融：

美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。