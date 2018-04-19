【華冠投顧】 林驛銘:台積電領軍，台股帶量轉強，留意美股回檔風險!

台股今日在台積電 (2330) 領軍衝高下，帶動整體漲勢，指數最高來到 10983 點，終場上漲 123 點，以 10971 作收，成交量放大至 1533 億元，價漲量增格局，收復所有均線以及 10900 點整數關卡。

昨日文章中已事先講～大盤會有 1～2 日的反彈，今天由台股領頭羊台積電在開法說會之前，股價大漲 6.5 元來到 244.5 元，漲幅 2.74% 帶動下，台股多頭演出絕地大反攻，指數大漲 123 點，重新站回所有均線以及 10900 點整數關卡，短線呈現轉強態勢。但就台股目前整體趨勢而言，今日大盤重回 3/22 11120 高點與 3/23 10758 低點的箱型區間震盪格局，操作建議: 可精選具題材，業績成長個股短線操作! 個股焦點: 太陽能大廠新日光 (3576)、昱晶(3514) 與昇陽科 (3561) 等受三合一案公平會決議通過，此結合案估計可協助太陽能產業升級，有利整體經濟發展，股價卻是開高走低，要小心! 另從三月就不斷提醒千萬不要碰挖礦股族群，撼訊 (6150)股價又跌停板至 211.5 元，短短 9 天交易日從 420 跌至 211.5 元，跌掉 208.5 元跌幅 49% 將近腰斬。另創意 (3443) 港系外資發布報告看好，目標價 500 元，股價不漲反開始急速下跌，股價三月高點 354 元至今低點 256 元，也跌掉 98 元跌幅 27%。強勢股: 寶島極 (3115)，雙美(4728)，安集(6447)，合晶(6182)，美時(1795)，大毅(2478)，威盛(2388)，和康生(1783)，科研(1786)，杰力(5299)，嘉晶(3016)，大山(1515) 以及宏碁 (2353) 等。

台股台積電帶頭價量齊揚，外資由賣轉買，期貨市場大買多單，量能趨勢轉強，盤勢短線由劣勢轉強，可精選個股短線操作，但必須留意來自美股回檔的風險。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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