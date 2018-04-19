中國資金大舉投入 助攻美國生技新創公司輕鬆融資

隨著中國渴望成為新藥物的全球領先者，中國投資人鎖定美國生技新創企業，將資金大量投入這些具開創性的醫療機構。

據《彭博》報導，PitchBook 數據顯示，今年第 1 季，總部位於中國的風險投資基金，共注資 14 億美元在美國私人的生技公司，占這些公司取得資金的 40%。相較之下，去年同期中資約 1.255 億美元，占總數約 7%。

中國今年的重要政策調整之一，就是要降低民眾就醫成本，滿足患者用藥需求，已表明要降低藥品關稅，特別是抗癌藥物。對投資人來說，更早對美國生技進行投資，中國也能快獲得新型療法，以及分享可能獲得的高回報。

投入美國生技的中國資金急速成長 (圖表取自彭博)

在中國投資人「淘金」的推動力下，這些小型生技公司的估值衝上數 10 億美元。OrbiMed Advisors LLC 亞洲基金共同創辦人 Jonathan Wang 表示，如果這些藥能治好紐約的癌症，在上海也會有效。合作成為重要的趨勢及目標，這也成為中國資金對外投資的新主流。

在美中貿易戰升溫之下，美國以打擊中國侵害智財權為由，限制中國製造的醫療器械和藥品進口，是否將限制與影響中國資金投資美國生技則仍不明朗，但投資風潮預計仍將持續。

設有生技投資部門的 Alexandria Real Estate Equities 執行長 Joel Marcus 表示，中國對投入生技領域的胃口是無限的，因此資金將不會短缺。

美國生技創業公司當前籌集資金的速度驚人，第 1 季的風險融資，平均一輪可獲 4400 萬美元，是至少 2008 年以來的新高，其中有 5 家公司，至少都募集了 2 億美元。在這之前，合計只有 5 家生技公司可在一輪中募到這麼多資金。

其中最大的贏家當屬 Moderna Therapeutics Inc.，這家公司主要研究信使核糖核酸 (messenger RNA、mRNA)，今年 2 月他們募集到 5 億美元，公司估值來到 70 億美元。

Nan Fung Life Sciences 總經理 Peter Bisgaard 認為，生技目前還處在成長曲線非常早期的階段。