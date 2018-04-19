美日元首承諾加強雙邊貿易談判 川普：不想重回TPP

美國總統川普與日本首相安倍晉三，周三於雙方會談後共同承諾，將加強兩個長期盟友的雙邊貿易談判，儘管雙方對美國加入 TPP (跨太平洋夥伴協定) 的議題仍存在分歧。

據《彭博》報導，美日雙方這次交涉的重點，川普希望能推動減少美國對日本貿易逆差的協議，安倍則尋求從鋼鋁關稅中豁免。川普還表示，他希望找到方法，能加速對日本等盟友的軍售。

川普表示，美國致力於自由、公平及互惠的貿易，因此承諾會繼續推動對兩國都有利的雙邊貿易。不過日本的立場是，TPP 對兩國最好。

日本是美國第 4 大貿易夥伴，雙方每年貿易額達 2000 億美元。去年，美國對日本貿易逆差為 700 億美元，川普認為，這相當「不公平」。

川普雖然曾表態不排除重返 TPP，但強調要對美國有利才行。他在周二晚間發推文表示：「儘管日本和韓國希望我們重返 TPP，但站在美國立場上，我不喜歡這項交易。對我們的工人來說，雙邊協議的效率要高得多，更有利可圖，也更好。看看 WTO 對美國有多壞。」

對於日本重視的關稅問題，安倍表示，日本的鋼鋁對美國安全「沒有任何負面影響」，對美國的工業和就業均有利。不過川普雖然給多數盟友關稅豁免，但不包含日本。

雙方會談也提及北韓問題。川普表示，將要求北韓以完全、不可逆的方法放棄核武。