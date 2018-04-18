無畏磁吸效應 台股生技產業掛牌 具三大優勢

永豐金證券主辦輔導承銷成績亮眼，今年已完成 5 家初次上市櫃掛牌，高端疫苗 (6547-TW) 甫於櫃買中心掛牌，為近期備受關注的生技類股再添生力軍，永豐金證券董事長朱士廷表示，台灣生技類股已發展出三大優勢，不論是業者上市櫃掛牌，或是法人投資研究生技類股，台灣都具競爭力和吸引力。

朱士廷指出，在政府和業者共同努力下，生技醫療產業在台灣掛牌已發展出三大競爭優勢，包括聚落效應已成形、交易市場透明化、資本門檻相對較低。

可觀察到生技醫療公司去年掛牌 8 家，集資金額 52.2 億元，是各類股之冠，尤其上櫃的生技類公司目前已超過 80 家，形成完整的產業聚落。

而最新掛牌的高端疫苗是第一家由民間主導投資的細胞培養疫苗廠，朱士廷指出，透過台灣資本市場的支持，產業鏈持續延伸建構、資本和人才匯聚，相信能帶動台灣生醫產業的技術升級，生醫產業是投資人不能忽視的類股族群。

永豐金證券今年主辦輔導承銷成績亮麗，今年以來已完成 5 家公司掛牌，產業別涵蓋化工、傢俱、百貨貿易、IC 設計和生技醫療，朱士強調，永豐金證券的目標是發現隱形冠軍，尋找具競爭優勢的企業輔導，依照目前籌備送件的家數來看，下半年預計掛牌家數將超越目前成績。