特斯拉大到不能倒？大摩：政府會出手援助

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在 19 日的報告中寫道，自從 6 年前推出 Model S 以來，特斯拉正面臨發展過程中「最關鍵的時期」，而若特斯拉真的瀕臨破產，政府可能須出手援助。

特斯拉 (TSLA-US)18 日股價收於每股 293.35 美元，Jonas 認為許多因素正在起作用，股價將大漲至 400 美元或下跌至 200 美元還是未知數，他對股票的評級為「符合大盤」(equal-weight)，並將目標價格調至 376 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

Jonas 將他的評論統整成 8 項要點，當中包括特斯拉是否「太大而無法倒閉」，因為它為主要車輛製造商之一，牽動著數以千計的勞工。大摩認為因為牽涉的勞工眾多，若特斯拉破產，政府將會進行援助。

特斯拉可能會比市場想像中更屬於「太大而無法倒閉」，截至 2017 年底，特斯拉擁有 37 萬 543 名全職員工，其中絕大多數員工在美國，我們估計，到 2019 年或 2020 年，特斯拉將僱用約 5 萬名全職工人，經濟乘數的經驗法則表明，一項與汽車相關的工作，可以在整個經濟體中，支撐多達 7 個的其他工作職位。

此外，Jonas 在報告中寫道：「我們看到特斯拉和 SpaceX 的未來，可能會進一步交織在一起。」馬斯克為兩間公司的執行長。

財經部落格《Seeking Alpha》的作者 Montana Skeptic 對大摩的報告提出隱憂，他表示，僅管大摩對於特斯拉的評級和目標價格都處於變化不大的狀態，但分析師在報告中提及政府援助的選項，暗示著他們認為特斯拉在募資將面臨困難。

而將 SpaceX 和特斯拉做某種層面的結合，也是援助的一種，SpaceX 很大部份的營收來自聯邦政府，所以將兩間公司結合，也是暗示需要政府幫助。

此外，大摩預測特斯拉在 2018 年後 3 季共可交貨 11.4 萬台 Model 3，比預測第二季和第二季的毛利率可望達 24%，第 4 季可上升至 28%，但 Montana Skeptic 認為大摩的預估數字都太過於樂觀。