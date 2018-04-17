分身乏術 馬斯克有辦法同時管理特斯拉和SpaceX嗎?

電動車製造商特斯拉近日面臨許多挑戰，電動車市場競爭加劇，而 Model 3 身陷生產瓶頸，此外，自動駕駛模式的 Model X 發生致命車禍，還在釐清責任，種種因素指出此時特斯拉需要執行長馬斯克的全心投入，但他的另外一間公司火箭製造商 SpaceX 正快速崛起，現在情況允許他身兼多職嗎？

據《Buzzfeed》報導，特斯拉的員工表示，位於加州 Fremont 生產 Model 3 的工廠，將再度暫時關閉，為了改善自動化系統和系統化解決瓶頸生產，將暫停 產 4 至 5 天。

而由特斯拉製造的 Model X 在加州發生死亡車禍，還在釐清肇事責任階段，特斯拉稱車禍責任在於車主，自動駕駛系統並無出錯，而美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 正在調查該事件，並對特斯拉擅自披露事故訊息感到不滿，雙方關係日趨緊張。

另一方面，僅管特斯拉 (TSLA-US) 的股價在過去 6 個月已下跌 16%，但市場上仍充滿該公司的空頭者，據 CNBC 報導，S3 Partners 的數據指出，特斯拉的空單餘額在 3 月份暴增 28% 至 107 億美元，FactSet 數據顯示，在特斯拉所有的流通股中，有高達 25% 被做空。

但如果以上問題都不是特斯拉面臨的最大威脅呢？特斯拉的創辦人和執行長馬斯克 (Elon Musk)，是特斯拉背後的願景領導者，是投資者對該公司股票持續保有信心的主因，而任何使馬斯克分心的事情，都將造成股東合理的擔憂。

馬斯克為火箭製造商 SpaceX 的執行長與首席設計師，而該公司正處於迅速崛起階段，日前再創估值高峰，SpaceX 在 4 月 5 日授權啟動 5.07 億美元的 I 輪融資，創投數據公司 Pitchbook 指出，SpaceX 的估值來到 250 億美元。

巴倫周刊作者 Alex Eule 表示，當看到 SpaceX 的新聞時，他的第一個想法為，馬斯克有辦法同時身任兩間大公司的執行長嗎，火箭製造正在分散馬斯克該給予特斯拉的注意力。

特斯拉在其年報中闡述關鍵人物的風險：「我們高度依賴我們的執行長、董事長和最大股東 Elon Musk 的服務，儘管馬斯克先生花費了很多時間在特斯拉，並且在管理中非常活躍，但他並沒有把全部的時間和精力投入至特斯拉。」該公司特別提及馬斯克在 SpaceX 所辦演的角色。特斯拉沒有回應巴倫周刊的評論要求。

在科技新聞網站《Recode》首次報導 SpaceX 消息後，特斯拉的股價在 12 日下跌 2.3％，雖然無法判定此下跌與 SpaceX 有關。特斯拉股價 16 日收在每股 291.21 美元，下跌 3.04%。

特斯拉股價日線走勢圖

特斯拉的投資者或許可以從 Jack Dorsey 的例子中，得到一些安慰，Dorsey 為 Square(SQ-US) 和推特 (TWTR-US) 的執行長，兩間公司的股價在去年都大幅上漲。

但特斯拉可能比任何其他上市公司更依賴其執行長，而現在，特斯拉需要馬斯克的全力關注。