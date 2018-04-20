美股盤中─蘋果股價下跌 利率上升 拖累大盤走低

美國股市週四中場走低，一家大型亞洲晶片製造廠發布營收預測令人失望，拖累了科技股下跌。投資人對利率走高，亦以利空反應。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數下跌 133.81 點或 0.54% 至 24614.26。

Nasdaq 指數下跌 66.52 點或 0.93% 至 7228.72。

S&P 500 指數下跌 21.27 點或 0.78% 至 2687.37。

台積電週四說，預期第二季營收介於 78 億至 79 億美元之間，大幅低於華爾街預估的 88 億美元。

此一宣布對科技股構成壓力。蘋果股價下跌 2.2%，Nvidia，美光與 AMD 均下跌至少 2%。

華爾街亦注意利率走高的影響。美國 10 年期債券殖利率穾破 2.9%。今年稍早，10 年期債券殖利率處於目前水準，引發了股市回檔，投資人擔憂通貨膨脹上升可能快過預期。

分析師說，股市看來遭遇壓力，殖利率很快將成為利空因素，可能蓋過財報的利多。

週三，美國股市錯綜，S&P 500 與 Nasdaq 小幅上揚，聯合航空與 CSX 財報提供了利多。

財報季週四持續， Procter & Gamble，Bank of New York Mellon 與 Blackstone 公布獲利均高於預期。

目前為止，企業財報多屬強勁。至週三上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79% 獲利高於預期，83% 營收高於預期。

分析師說，目前為止，對企業財報感到高興。但投資人在找尋非常好的財報，做為推升股市的下一項因素。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數為 23.2 萬人，小幅高於預期。費城 Fed 4 月製造業指數為 23.2，高於預估的 20。