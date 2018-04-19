首創環境(03989-HK)建戰略合作關係發展河南靜脈產業園

首創環境(03989-HK)公布，公司與河南城市發展投資有限公司簽署了河南靜脈產業園項目合作協議以建立長期合作關係。河南城投為獨立於公司及其關連人士的第三方，是河南投資集團有限公司旗下負責基礎設施板塊的子公司，是河南省唯一的省級綜合性城市基礎設施投融資平台，承擔全省各地基礎設施和公共服務項目的投資、建設、運營。

鑒於河南省發改委等五個部門聯合印發《河南省靜脈產業園建設三年行動計畫》(2018–2020年)，提出到2020年在全省建設一批工藝技術一流、協同處置效應明顯、生態環境友好的靜脈產業園。同時將河南省內企業與國內行業龍頭企業以聯合體形式建設脈產業園列為項目實施的必要條件。為實現資源分享、優勢互補、合作共贏，公司與河南城投一致同意建立戰略合作關係，就河南省靜脈產業園項目的投資、建設、運營等事宜建立長期合作關係，並簽訂框架協議。

根據框架協議，公司與河南城投的初步合作內容包括：雙方組成聯合體，通過投標、股權合作等多種方式共同投資河南省內各地靜脈產業園項目。項目簽約後，雙方組建項目公司，項目公司負責項目的投資、建設、運營維護工作；河南城投擬作為聯合體牽頭單位，負責牽頭組織項目投標、合同談判，負責項目公司組建及項目公司融資等工作；公司作為聯合體成員單位，負責配合項目投標、參與談判，負責工程施工，承擔施工總承包方應付的責任和風險，以及配合項目驗收及移交等工作。雙方具體項目分工以另行簽署的聯合體協定為準。

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