兌現減支承諾 高通已開始在美裁員約1500人

據知情人士透露，高通公司 Qualcomm (QCOM-US) 作為更廣泛的裁員計劃的一部份，已開始在美國加州裁減大約 1500 位員工，同時滿足投資者節降 10 億美元成本的承諾。

高通股價週三（18 日）收盤下跌 0.22% 來到 55.23 美元。

高通股價日線趨勢圖

《彭博》報導，高通主要的裁員會落在加州地區，但其他地方也未必逃過裁員的命運。總部位於加州聖地亞哥的高通公司目前全球僱用約 34,000 人。

高通公司證實，它正在通過電子郵件聲明減少全職和臨時工人數，但未指定地點或人數，提道，「我們首先評估了非員工費用減少的狀況，但我們得出結論是，還是需要減少員工人數以支持長期成長和成功要素，這將最終對我們所有的股東帶來益處」。高通表示將向受影響者提供遣散費。

報導指出，智慧手機晶片製造商高通 1 月份承諾將節降 10 億美元的開支以提高收益，這是對抗博通 Broadcom (AVGO-US) 惡意收購努力的一個表現。股東們雖然部份支持併購，但最終因美國總統川普政府的裁判，取消了此併購案。自 2015 年以來，高通的營收量每年下滑，預計 2018 財務年還會下滑 3%。

博通原本希望以含債務後共 1420 億美元併購高通。高通以 440 億美元併購恩智浦 NXP (NXPI-US)，已獲得了全球 9 大監管機構中的 8 個批准，目前僅剩中國仍在審核中，但週四 (19 日) 中國商務部發表聲明認為，高通和恩智浦併購案，二者合併可能對市場產生負面影響，但中國商務部還未作出最後定案。

這不是高通第一次裁員。2015 年，在激進投資者的壓力下，晶片巨頭高通宣布進行重組，導致數千位員工被炒魷魚。

當企業在 30 天內裁員超過 50 名以上的員工時，必須提交 WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification，員工調整及重新訓練通知) 申請。其中一位人士表示，最新裁員數字將在接下來的幾天內從 WARN 單據上得到澄清。