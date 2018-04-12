華晶科成高通新人工智慧視覺平台合作廠商

美國高通子公司高通技術公司，正式發表新一代人工智慧視覺平台，及兩款專為物聯網 (IoT) 產品開發的系統晶片，華晶科 (3059-TW) 搶得先機成為高通設計開發夥伴，並已完成 VR 360 原型相機開發，首度在科技展中亮相。

同時，華晶科開發的另一款商用監控攝影原型機則預計在今年下半年完成。

高通子公司高通技術公司於美西時間 4 月 11 日在 2018 年美西安全科技展中，發表新一代人工智慧視覺平台及兩款專為物聯網產品開發的系統晶片，採用 10 奈米 FinFET 技術，將大幅提升各種物聯網產品的影像運算與機器學習能力，如智慧商用及家用監控攝影機、機器人、智能音箱等。華晶科可依客戶需求，以原型機為基礎，為其量身設計、研發、製造客製化產品。

華晶科表示，該公司為國際級客戶開發及生產相機已經超過 20 年，曾是全球最大數位相機 ODM 廠，擁有堅強的技術開發、系統整合、影像處理及演算法能力，提供客製化設計，快速回應客戶需求，有效協助客戶掌握上市先機，此次高通選擇與華晶科合作，由華晶科為其新晶片提供參考設計，也是看上華晶科優異的開發及生產能力，有助於快速建立整個物聯網生態鏈並擴展市場。對華晶科而言，則可藉由高通新晶片強大的人工智慧視覺平台，提供品牌商高附加價值及差異化的產品設計，搶攻智慧物聯網市場。

華晶科深耕於數位影像領域超過 20 年，近年來積極轉型，除了既有的影像系統產品 ODM 外，亦提供包含 3D 感測深度晶片、演算法、影像處理 IP 授權、雙鏡頭相機模組等解決方案，成為全方位「智慧視覺解決方案供應商」。

華晶科去年營收 105.53 億元，毛利率 13.6%，稅後純益為 1340 萬元，每股稅後純益為 0.05 元；華晶科今年首季營收為 23.36 億元，年減 12.21%。