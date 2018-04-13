王子籌錢中 前董事長Jacobs計畫2個月後買下高通

知情人士透露，3 月時遭高通（Qualcomm）(QCOM-US) 拔除職位的前行政總裁 Paul Jacobs 正與策略投資者和主權基金接洽，打算取得完全融資，以利在未來兩個月將高通買下。

其中一個潛在買家是行動晶片製造商 ARM，軟銀在 2016 年以 300 億美元買下 ARM。手機和平板電腦使用的多數處理器都用到了 ARM 的技術，其中包括高通的處理器。

消息來源指稱，Jacobs 已聘請兩家銀行和律師來處理這筆交易，Jacobs 希望不到 10 個人

參與就可完成這個交易。 經濟上的所有權可能與公司的控制權不相符，就 Jacobs 他自己擁有高通股份不到 1%。

根據 Jacobs 的計畫，高通的控制權將留在美國，他認為這樣地交易可以避開類似博通 (Broadcom) 併購高通時的審查。 美國總統川普 3 月時以「國家安全」為由，禁止新加坡博通收購美國高通。

然而，Jacobs 長期以來一直在幕後與美國外資投資委員會（CFIUS）合作處理潛在問題，理論上，如果大量的經濟所有權來自外國主權財富基金，可能會出現這些問題。軟銀控制的「願景基金」包括沙烏地阿拉伯主要主權財富基金的重大投資。

知情人士認為，Jacobs 認為高通不該被分割，只有私有化之後才能執行他的計劃，因為該計劃將需要重大投資和一些大眾投資者不喜歡的事。

高通與蘋果公司涉及了一項複雜的高風險法律糾紛， 引起長期的法律訴訟。消息人士表示，Jacobs 計劃靠他與蘋果庫克的強勁關係來解決這個爭議。

消息人士透露，不像博通關閉了授權事業，Jacobs 計劃維持高通的授權事業，因為他認為授權事業如果操作得當，是高通真正的強項。