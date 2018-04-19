[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 33221 0 006205 富邦上証 -4055 0 00677U 富邦VIX 19114 0 2371 大同 -3167 -6634 00633L 富邦上証正2 9538 0 006204 永豐臺灣加權 -3093 0 00655L 國泰中國A50正2 7458 0 2382 廣達 -2860 -20432 00632R 元大台灣50反1 7383 0 2330 台積電 -2503 -18869 3481 群創 4860 -19480 2337 旺宏 -2258 -2949 00636 國泰中國A50 4651 25123 00728 第一金工業30 -2101 -2101 2891 中信金 3819 -5255 2367 燿華 -1979 -9208 2834 臺企銀 2989 15607 3231 緯創 -1703 -17942 2903 遠百 2871 11418 2344 華邦電 -1680 -16693 2888 新光金 2079 5826 9904 寶成 -1602 -16 1605 華新 1964 6533 5880 合庫金 -1510 -11539 2885 元大金 1874 16523 0057 富邦摩台 -1429 29 2303 聯電 1750 21769 0058 富邦發達 -1429 12 2408 南亞科 1283 1066 0059 富邦金融 -1429 20 2409 友達 1245 -7364 2317 鴻海 -1415 -57068 0056 元大高股息 1114 828 2886 兆豐金 -1320 -4906 2456 奇力新 1040 2000 00664R 國泰臺灣加權反1 -1121 0 1314 中石化 1030 961 2882 國泰金 -1058 -3866 2352 佳世達 985 -2071 3673 TPK-KY -1042 -75 2618 長榮航 949 7966 00676R 富邦臺灣加權反1 -1029 0 2915 潤泰全 930 5843 0050 元大台灣50 -1004 -1785 2890 永豐金 828 -3556 2883 開發金 -983 7153 1718 中纖 747 2249 00643 群益深証中小 -924 6741 2455 全新 681 -4263 00639 富邦深100 -885 -955 2884 玉山金 649 -3070 00642U 元大S&P石油 -820 0 00672L 元大S&P原油正2 627 0 00640L 富邦日本正2 -792 0 9945 潤泰新 617 3719 3545 敦泰 -772 -1623 2520 冠德 595 722 3443 創意 -753 -2157 1312 國喬 578 6459 2324 仁寶 -711 -12181 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股