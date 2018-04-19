美國上週MBA抵押貸款申請指數上揚4.9% 再融資申請指數漲3.5%

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標止跌回升，扭轉前兩週連續下滑劣勢，因再融資與購屋貸款申請雙雙上揚。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公佈的數據顯示，衡量截至 4 月 13 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 4.9%，報 399.4 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數上漲 3.5%，至 1,149.5 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是揚升 6.1%，成為 262.4 點。



成屋庫存持續短缺促使房價走高，這使得屋主能夠挽回 10 年期房地產崩盤和經濟衰退期房屋市值的損失。與此同時，由於勞動力市場保持強勁，貸款利率接近歷史低點，房地產市場的銷售正在升溫。



上週 30 年期固定抵押貸款利率維持在前一週 4.66% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率也維持在前一週的 4.08% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 37.6%，前一週為 38.4%。



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