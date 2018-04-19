血汗？亞馬遜中階員工年薪不到3萬美元

Amazon.com Inc （亞馬遜)(AMZN-US) 週三下午公布，2017 年一般員工年薪不到 3 萬美元。

亞馬遜在遞交 SEC 的年度文件中提到，2017 年其中階級員工平均每人總年薪 28446 美元。相較其他科技公司，這數據低了許多，例如臉書 (Facebook) (FB-US) 近來公布中階員工年薪是 24 萬美元以上，UPS (UPS-US) 中階員工薪酬是 53433 美元。

亞馬遜發言人表示，薪酬數據包含橫跨許多國家的廣泛職位。亞馬遜很自豪能在全球聘用超過 56 萬人，這些職位自執行中心工作的員工、客服代表到軟體工程師和產品經理等。

我們也提供雇員很多彈性，自部分時段或季節的兼職工作到全職工作。我們在全球超過 50 個國家都有雇員，自美國、波蘭到印度，我們的中階薪水涵蓋了我們人力的整個範圍——全球，全職和兼職，以及公司所有領域。在我們有雇員的每個國家和每個產業，我們都提供高度競爭力的工資和福利，例如公司股票、健康保險和退休金儲備、創新的育嬰假，並透過我們的職業選擇計畫（ Career Choice ）提供需要的就業訓練。

根據亞馬遜文件，亞馬遜公布的數據包含紅利和股票，員工的年度薪酬數據也包含沒有全年工作的員工，除了季節性員工和臨時工。

根據 2015 年制定的法規，企業今年起必須公布 CEO 薪資和中階員工薪酬。亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）2017 年總薪酬為 1681840 美元，幾乎都支付在個人安全上面，貝佐斯提領薪水 81840 美元，且沒有領取額外股票。貝佐斯的薪酬是亞馬遜中階員工的 59 倍。

截至 2017 年底，亞馬遜雇員約 56.6 萬人，較 2016 年底增加 22.5 萬人。

亞馬遜股價走勢

在貝佐斯發布年度股東信函後，亞馬遜週三盤後股價上漲約 1.5%，該信函也首次公布 Prime 的會員總人數。亞馬遜周三交易時間收升 1.6% 至 1527.84 美元，今年迄今漲幅達 30.6%，遠高於同期 S&P 500 1.2% 的漲幅。根據 FactSet，以收盤價計算，亞馬遜市值 7396 億美元，其中貝佐斯持股 16.3%，身價約 1186 億美元。