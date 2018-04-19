媒體：美國希望未來三周敲定NAFTA協議 但「魔鬼隱藏在細節中」

摘要：CNBC 援引多位政經兩界消息稱，美國希望未來三周就能達成 Nafta 重談的原則性協議，周四和周五將開啟頂級貿易代表參加的第八輪談判，但不會有重大事項宣布。分析稱，Nafta 在收尾階段留下了「最難啃的骨頭」，美國現在也沒有形成汽車原產地規則的書面立場文件。

財經媒體 CNBC 援引多位美國國會助理和工業界高管稱，本周四和周五將在美國首度華盛頓特區舉行北美自由貿易協定（Nafta）的第八輪重新談判，美國希望未來三周就能達成原則性協議。

消息稱，這是美國白宮的真實態度。美國貿易代表萊特希澤上周與美國眾議院的兩黨議員一對一通話時預計，將進行兩周的高級別對話為談判收尾，再用兩周最後敲定細節。這個日程表被一位白宮高級官員確認屬實，也代表從本周算起，美國給談判留下了三周時間。

周一，美加墨三國談判要員展開了非正式的技術性磋商，美國眾議院籌款委員會的共和黨籍主席 Kevin Brady 同日對記者表示，三國希望在 4 月下旬或 5 月初達成 Nafta 協議。上周末，美國副總統彭斯和加拿大總理特魯多在參加完秘魯舉辦的美洲峰會後，都對談判持有樂觀態度，預計「幾周內」就會公布最終協議。

據美方三位知情官員透露，美國貿易代表萊特希澤、加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）和墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）將於周四和周五在華盛頓特區碰面，這已經是本月在美國舉辦的第二輪首席貿易談判代表面對面會議，但各方都認為本周不會有任何結論。

分析指出，美國可能想在 5 月 1 日前就達成原則上的 Nafta 協議。美國總統川普在 3 月 8 日宣布面向全球的鋼鋁關稅時，曾將加拿大和墨西哥暫時豁免，但截止日期定在 5 月 1 日。川普多次表示，如果加墨兩國按照美國的意願在 Nafta 談判作出讓步，將獲得鋼鋁關稅的永久豁免。

一位不具名的白宮官員稱，川普未來不會排除再次威脅要退出 Nafta 協議，特別是當美國國會為投票通過這項協議設置障礙時。中西部的肯塔基州長 Matt Bevin 周三接受 CNBC 採訪時稱，時間目前最重要的因素，如果不快點談成 Nafta，可能永遠也談不攏。墨西哥經濟部長瓜哈爾多也表示，只要趕緊達成 Nafta 協議，美國就能騰出精力專注處理與中國等的貿易摩擦。

但彭博社撰文稱，Nafta 恰恰在收尾階段是「最難啃的骨頭」，因為前期三方都把較為容易的環境和金融服務等話題解決了，留到最後的是汽車原產地規則、政府程序等核心議題，也是三方存在最根本分歧的地方，汽車領域的僵局從去年 10 月就產生了，至今也未打破。

加拿大最大私營領域汽車工會 Unifor 的全國主席迪亞斯（Jerry Dias）表示，要想幾周之內迅速達成協議，唯一的辦法就是「川普要投降」。美國政府如果想要既宣告己方談判勝利，又對很多美國立場作出讓步，似乎是不可能完成的事情。

但留給三個國家的時間確實不多了。據兩位知情人士向彭博社透露，5 月中下旬美國想集中全力迎接國會中期選舉的初選，墨西哥總統大選將在 7 月舉行，年底還有加拿大安大略和魁北克省的選舉，三國談判代表都認為，這些政治活動會令談判工作更為複雜。

更何況，一部分墨西哥談判代表本周會前往比利時布魯塞爾，確保與歐盟長達 17 年的自由貿易協議升級談判順利收尾，墨西哥經濟部長瓜哈爾多也會在周末前到場。下周，墨西哥總統涅托將到德國出席漢諾威工業博覽會（HANNOVER MESSE），屆時想要宣布墨西哥與歐盟協議最終達成。

分析指出，與歐盟深化經貿關係也是墨西哥的核心訴求，希望藉此減少對美國的出口依賴。2017 年墨西哥出口總額 4350 億美元中，有 72% 的市佔率被美國占去。據稱，加墨兩國對美國在汽車原產地規則的進展也不太滿意，因為美國還沒有將立場落實到清晰的書面文字，談判進程很難預測。

『新聞來源／華爾街見聞』