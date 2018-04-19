【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

周三道瓊工業指數下跌，主要的原因是成份股 IMB 重挫，不過運輸類股上漲，對於未來的趨勢偏向正面解讀。市場持續淡化貿易關稅和敘利亞的衝突恐慌，回歸基本面，美股仍在季報獲利中，進行類股的輪漲表現。各大指數當中，納斯達克指數持續在季線之上成長，若本周能站穩季線，則後續有機會帶動美股重回多方。

透過長短期殖利率的利差來看，市場對於聯準會的升息，仍舊持觀望的角度，擔憂目前的溫和經濟，可能會受到升息的衝擊影響。不過，紐約聯準會官員在先前的演講中指出，通膨的範圍可以擴大 1.5%~2.5%，而不是固定的 2%，這有助於聯準會在升息上有更多的空間。

道瓊工業指數 下跌 38.56 點、0.15%，來到 24 748 點

納斯達克指數 上漲 14.14 點、0.194%，來到 7 295 點

S&P 500 指數 上漲 2.25 點、0.08%，來到 2 708 點

#台股盤前重點

台股今天來到季線扣抵的發動點，若然出現帶量長紅，股市可脫離盤整的格局，則無法出現紅 k 的話，則會沿半年線整理到五月中旬。由於台積電持續出現新低點，後續是否能守住二月股災的低點 228.5 元，則影響台股多空發展方向。原則上，大盤儘管震盪，個股之間仍有題材、族群各自表現

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

