【大慶證券】投顧盤前－美企業財報優異 台股震盪整理待攻



◆盤勢分析

美國四大指數昨日漲跌互見，大多維持在平盤附近狹幅震盪的走勢，主要是受到企業財報表現優異所帶動，但 IBM 公佈展望不如預期，壓抑道瓊指數上漲空間，終場小跌 0.2%，但指數已站上半年線，打出底部型態，在 Fed 經濟褐皮書顯示美國經濟展望依舊正面的情況下，加上企業財報周 79% 公佈獲利優於預期，有助於帶動美股表現。

中國人行救市！周二晚無預警宣布降準，下調部分存款機構的存款準備金率 1%，自 4/25 日起實施，預估向市場釋出約 4000 億人民幣，雖然放水規模較年初的定向降準縮減至少一半，但在中國股市近期弱勢的狀況下，無疑為多頭打了一劑強心針，當然，這或許也是因為人行考量中國第 2 季經濟下滑風險高，提前降準來刺激經濟，也可說，在 6 月中國即將入摩前，政策持續偏多來挹注市場。不過，雖然有人行降準的利多，但上證指數昨日早盤還是創下近期低點，所幸下午盤開始見到拉升的走勢，由於陸股近期還是處在打底格局，研判在政策出籠後，將有助陸股底部成形。

在經過周二的壓低之後，昨日為台指期結算日，早盤在美股大漲的激勵下，台股一度反彈逾百點，不過隨後在台積電、鴻海持續受到外資的賣壓下，指數漲幅收斂，然收盤還是持穩在半年線之上。從技術、籌碼面來看，外資昨日在期貨多單加碼 3562 口、但淨多單口數降至四萬口以下僅 39898 口，現貨部位也持續賣超 17.65 億元，所幸昨日台幣終場小幅貶值，可見尚無資金明顯流出的跡象，因此在 4/17 日的大量長黑高點 10965 點未收復前，研判大盤仍是弱勢震盪的格局。以盤面來看，中小型股昨日還是扮演穩盤的要角，被動元件由國巨、奇力新、華新科噴出帶動向上，風力發電也見到轉強，而前日殺盤的矽晶圓類股，昨日也見到中美晶、環球晶回穩，顯見中小型股人氣未散，不過也有部分族群如比特幣、AI 等持續弱勢，由於目前盤面還是屬於強者恆強格局，操作上只要上述主流未見轉弱訊號，仍可持續偏多，其他則可留意第一季季報優異或第二季展望佳的個股。

