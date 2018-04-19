

◆盤勢分析

1. 周三美股四大指數漲跌不一，幅度介於 - 1.03%~0.19%。其中，美光上漲 3.35%、特斯拉上漲 1.97%、Apple 微跌 0.22%、台積電 ADR 下跌 0.92%。國際商品市場，基礎金屬價格大幅波動，LME 鎳價上揚 7.67%、LME 鋁價上漲 6.03%、LME 鋅價上漲 3.46%、LME 的銅價 2.32%；WTI 上漲 2.93%。

2. 美股連續兩日上揚，帶動周三晨間亞洲股市普遍上揚。台股早盤以小高盤開出，指數一度上攻至月、季線之上，但因 2330 台積電、2317 鴻海轉弱，漲幅逐漸收斂，但尾盤期貨結算與陸、港股市翻紅，推升台股微幅收高。最終指數小漲 37.44 點，收在 10,847.89 點，漲幅 0.35%，成交量縮小至 1,454.22 億元；OTC 指數上揚 0.69%，收在 153.99 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10,750~11,000 點區間震盪，目前各天期均線集結在 10900 點附近，月線開始下彎，蓋頭反壓成型。

(2) 量能：周三量縮回穩，後續不宜帶量下殺。

(3) 技術指標：KD 指標 9 日 K 值為向下，呈現震盪整理格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 33.29 億元；外資 - 17.90 億元、投信 + 5.98 億元、自營 - 21.37 億元。

4. 電子類股

(1) 電子元件、PCB：大盤止跌回穩，被動元件族群挾報價上揚與獲利表現佳，2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿、2456 奇力新續創波段新高；二極體族群的 2481 強茂、2434 統懋、5305 敦南股價轉強。此外，即將進入旺季的 6141 柏承、2367 燿華股價再創波段新高。

(2) 矽晶圓：周一股價創高的 5483 中美晶、6488 環球晶，短暫經過一天的整理，周三再度轉強，股價重回高檔水準。

(3)LED 與 IC 設計：3698 隆達車用高功率晶粒打入大陸車廠供應鏈，股價利多激勵直奔漲停；美國出手封殺中興通訊，市場預期 2454 聯發科間接受惠，周三股價逼近漲停。

5. 非電子類股

(1) 工具機：德國漢諾威工業展下周一（23 日）登場，今年持續以工業 4.0 為主軸，聚焦自動化與傳動控制等領域，激勵工具機族群 2049 上銀股價則再創波段新高，1597 直得、1590 亞德客 - KY 股價皆有表現。

(2) 小型塑化：國際油價維持高檔，小型塑化廠商第一季獲利可期，1312 國喬、1305 華夏，周三股價表現強勢。

6. 台股近期持續在 10,750~11,000 點區間震盪，技術面與價量都出現偏弱跡象，短期陷入盤整，半年線雖暫時有撐，但後續國際局勢變化仍大，操作還是謹慎對應為宜。

7. 重點訊息：

(1) 大陸電信設備暨智慧型手機廠中興通訊（ZTE）日前遭到美商務部祭出禁止出口特許令，代表美企 7 年內都不得出售任何零組件給中興通訊。市場認為，中興轉單題材將成近期台股重要議題，中興手機不再採用高通晶片，所空出的訂單缺口，可望由 2454 聯發科遞補。

(2)2330 台積電法說會今（19）日登場，市場聚焦點在加密貨幣、第 2 季營運預估與 2018 年營收年增 10~15% 目標等議題。目前市場法人對加密貨幣後市對台積電營運影響觀點分歧，台積電股價走勢近期相對偏弱；因此，台積電法說會釋出的看法，除將影響電子族群基本面的變化，並將影響市場對整個加密貨幣供應鏈看法。

