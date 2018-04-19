走資加劇 金管局連10次進場捍港元 副總裁今早有話說

香港走資加劇。港匯持續偏弱於 7.85 弱方兌換保證價，金管局周三 (18 日) 單日便 4 度進場承接港元賣盤，共買入多達 146.8 億元 (港元，下同)，為連日來最大規模的一次，令今(19) 日銀行體系結餘進一步收縮至 1461.51 億元。金管局自上周四 (12 日) 以來，已連續 10 度進場捍衛港元，累計買入 337 億元。

市場人士預料，套利交易仍會主導港匯弱勢，資金將持續流出香港，若 3 個月港元拆款利率升上 2%，香港或有機會 6 月升息。

金管局於周三最初 2 次共接下 95.77 億港元賣盤，然後於清晨在紐約時段再 2 度進場買入共約 51 億港元，全日合計近 147 億元。昨日港匯續弱，不時觸及 7.85 弱方兌換保證水平，惟亞洲時段並截至晚上 9 時於外圍仍未見金管局出手。

美元兌港元走勢"> 港匯不時觸及 7.85 弱方兌換保證

金管局副總裁李達志於今 (19) 日早上召開記者會，說明聯匯制度近日的運作情況。

隨著金管局過去數日連番進場，1 個月期以上的港元拆款利率進一步攀升，其中 1 個月拆款利率微升近 2 點子，至 0.91%，已是 4 連升；3 及 12 個月拆款利率亦升 2 點子，分別報 1.32% 及 2.12%。不過，隔夜拆款利率回軟，下跌 4 點子，報 0.15%。

1 個月期以上的港元拆款利率進一步攀升。 (圖：香港財資市場公會)

市場人士普遍指出，這次資金外流速度較預期為快。《星島日報》引述光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文表示，他相信這與港股市況不佳，出現資金撤離氣氛有關，同時市場料美國 6 月很大機會升息而事先進行套利，加速資金流走。他估計資金將持續流走，當銀行結餘降至 1000 億元時，資金外流情況便會回穩過來。

針對昨日亞洲時段金管局未進場，上商財資業務處研究部主管林俊泓認為，或因 1 個月期以上的拆款利率上升，又見港元有出路，銀行願承接港元賣盤。

他指出，儘管 1 個月期港美利差收窄至少於 1%，但隔夜拆款利率的港美利差高達逾 1.5%，故料套利交易持續，資金將繼續流走，直至兩地利差明顯收窄。按現時資金流走速度，估計本月銀行結餘將跌破 1000 億元，下月更大減至 200 億元。不過，市傳下周有大型 IPO，若超購 20、30 倍，勢令拆息抽升，屆時資金流走步伐或會暫時放慢。

顏劍文表示，昨日隔拆利率回軟，主因銀行結餘仍然很多，其他期限的拆款利率升幅亦因此有限。雖然拆款利率緩升，但升勢也較預期快，估計美國 6 月若升息，走資將會加劇，3 個月拆款利率一旦升上 2% 水平，隨著最優惠利率 (P) 與 3 個月拆款利率差距收窄至約 3% 水平，香港銀行可能最快 6 月上調 P。

根據香港銀行公會的定價顯示，週三港幣 3 個月期 Hibor 攀升 2 個基點，至 1.32071%，為去年 12 月 27 日來高點。

週三港幣 3 個月期 Hibor 攀升至 1.32071%，為去年 12 月 27 日來高點。 (圖：香港銀行公會)

野村證券也估計，香港最快本季內會上調最優惠利率 (P)，預計上調 0.25%。並指周二 (17 日) 當日走訪了 6 家銀行，其中中銀香港 (2388-HK)、東亞(0023-HK)、渣打(2888-HK) 及恒生 (0011-HK) 已上調 3 個月及 1 年定存利率 7 點子至 45 點子。在定存息上調後，野村認為預期利率逐漸正常化。

香港《文匯報》引述工銀亞洲副行政總裁唐希強表示，香港升息周期已開始，本地銀行肯定有升息壓力，但目前未能決定何時開始升息，關鍵在美國聯準會 (Fed) 未來 2 至 3 個月會否再升息，如利差再拉闊 25 基點，港息跟隨升息壓力會更大。