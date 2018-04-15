〈走訪離岸風電大國〉颱風如何影響風場？沃旭將引進全球唯一3D雙雷達系統來台研究

為因應季節性颱風侵襲的氣候特性，全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 宣佈，將在台灣啟動「3D 風力量測雷達計畫」，最快明年夏季前，就會在台部署 2 座雷達，研究颱風來襲時可能對離岸風場造成的影響，除藉此提升風場建置技術外，也盼能透過產學合作，培養在地相關數據分析人才。

該雙雷達為全球首創，由美國 Smart Wind Techonologies 公司與德州理工大學攜手研發，沃旭目前正透過該雙雷達，並以自身「雙都卜勒雷達系統 (dual-Doppler radar system)」技術，針對颶風環境風力數據量測做研究，目前正在英國進行相關數據蒐集。

沃旭表示，該系統完成量測並在英國拆除完成後，預計今年 6 月可準備運送至台灣，待遴選確認電網後，進行相關許可程序，就會在台部署該雷達系統。

雙都卜勒雷達系統部署完成後，將針對襲擊台灣的颱風如何影響離岸風場營運，進行為期 2 年的研究，最快可望在明年夏季前就位，正式展開運作。

目前針對海上風力進行的量測，均以定點測試為主，沃旭能源研發部門主任 Christina Aabo 表示，透過該雷達系統，將可橫掃以其為中心，離岸 32 公里左右的風力動態，以 3D 形式捕捉颱風或颶風來臨時的風力數據。

在進行該研究的 2 年期間，沃旭也將與國內大學產學合作，分析 3D 風力雷達量測系統所蒐集的數據，透過該研究改善風場建置的標準或技術，以降低颱風來襲時對離岸風場可能造成的風險與影響，也希望能藉此培養在地相關人才。