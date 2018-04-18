【港股收評】反反覆覆 勝負未知

港股今日又一次上演「反轉再反轉」。此等情況在近期特別多，多得足以讓投資者感到沮喪，以為會升，原來是跌；以及低收，卻突然掉頭向上。所以近期在進行投資時，不論是買或買跌，切記要嚴控注碼，免得一失足成千古恨。

恆生指數收市報30284點，升221點；國企指數收市報11986點，升85點，成交額為1175.68億元。

又要先談一談股王騰訊控股(00700-HK)，經過昨日低收後，今早大市一度跌穿394元，再創下一個月新低。以為騰訊會繼續沉淪下去？結果午後股反彈，收復400元大關收市。不過目前難言騰訊已經擺脫弱勢，不建議投資者此刻太輕易低撈，預料騰訊在未來一段時間將於380至410元之間上落，直至有足以扭轉此悶局的因素出現。何時會出現此扭轉局面的因素？具體是不知道，惟下月中公布首季業績時，相信是騰訊的轉捩點。

至於昨日急跌的友邦(01299-HK)，今日股價出現反彈，並且重上69元。目前對友邦評級不變，投資者可以將目光放在75元，當然在到達終點前會相當波動，投資者應該要有耐性。

長和系今日高收，反映出主席李嘉誠增持長實集團(01113-HK)是當有效的策略。有大行亦為今次李嘉誠斥資逾6億元增持長實，予正面評價。投資者是否要隨李嘉誠步伐，押注在長實上？縱使目前香港銀行體系資金充裕程度已不及上一周之前，可是投資者無需太擔心地產股前景，特別是長實，該公司已不斷提升非地產業務佔比。加上長實致力擴充固定收入業務，有關業務可以為公司業務產生持續現金流，得以提高公司在加息周期的防守力。

多隻藥股在午後跌幅明顯收窄，不過往後機會多的是，可以考慮待相關股份股再回落時入市。

2018年4月18日下午4時55分

文﹕張偉倫

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