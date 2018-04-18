2017“港股100強”頒獎典禮即將開幕

由港股100強研究中心主辦， 財華社承辦， 騰訊新聞、新浪財經、今日頭條、中國日報、大公文匯戰略支持的第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017“港股100強”頒獎典禮將於2018年4月19日在香港金鐘JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行，並且本次活動將舉行港股100強研究中心成立儀式，該中心將為香港資本市場的發展作出努力，促進香港資本市場的健康發展。本次論壇主題為“洞悉世界經濟，引領創新發展”，邀請了眾多業界大咖出席論壇， 共同探討在世界經濟格局風雲變化之時，資本市場的挑戰、變革、創新與風險。論壇亦受到了香港中國並購公會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港上市公司商會、香港中資基金業協會、證券商協會、香港投資者關係協會、香港X科技創業平臺等多個香港知名金融團體的鼎力支持。

“港股100強”評選活動始於2012年，歷年活動規模及影響力逐年擴大，深受專業機構及市場認同信賴。“港股100強”活動一直致力於為投資者發掘具有投資價值的股票，促進香港資本市場的健康繁榮發展，將“港股100強”榜單打造成為最權威最具公信力的香港上市公司排行榜。

港股100強研究中心是一個擁有堅實學術背景及專業專家團隊的非盈利性學術研究機構，由財華社及內地眾多知名媒體聯合發起，彙集內地與香港兩地的金融機構高層、經濟學家、知名律師、會計師、學者教授以及財經媒體人等，組成顧問委員會。港股100強研究中心將秉承客觀、公正的宗旨，旨在將“港股100強”品牌科學化、學術化、專業化。未來，研究中心將逐步推出港股100強研究報告、港股100強指數等成果，為香港資本市場提供有價值的觀點，為投資者提供投資參考，樹立專業化的投資指引，促進香港資本市場的健康繁榮發展。

致辭嘉賓：

劉怡翔先生，JP，香港特別行政區財經事務及庫務局 局長

胡章宏博士 ，建銀國際（控股）有限公司 董事長兼總裁，中國並購公會 輪值主席，香港中國金融協會 永遠名譽主席

勞玉儀女士，財華社集團 主席、山東省政協委員

陸海天教授，香港理工大學商學院 副院長

演講嘉賓

巴曙松教授，香港交易所 首席中國經濟學家

圓桌論壇嘉賓：

廖群博士，中信銀行（國際）有限公司 首席經濟師兼研究部總經理

陳家強教授， GBS， JP，香港科技大學工商管理學院 兼任教授及院長資深顧問，前香港特別行政區財經事務及庫務局 局長

王元龍博士，中央財經大學金融學院教授，中國改革開放論壇資深研究員，國家創新與發展戰略研究會 常務理事

胡一帆博士，瑞銀財富管理 亞太區投資總監及首席中國經濟學家

崔曆博士，建銀國際證券公司 首席經濟學家，董事總經理，宏觀研究主管

鄂志寰博士，中銀香港 首席經濟學家

趙洪岩博士，廣發證券 高級經濟學家

洪為民博士 ，JP ，前海管理局香港事務首席聯絡官、全國人大代表

閻峰博士，JP，國泰君安國際控股有限公司 董事會主席兼行政總裁，全國政協經濟委員會 委員

鄔必偉先生，富途證券 首席執行官

李婷女士，雲鋒金融 首席執行官

張霆先生，華盛資本證券 首席執行官

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