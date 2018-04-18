國人投資意願持續提升 3月投信基金規模達2.45兆元 創13年來新高

全球景氣持續復甦，國人進場投資意願跟著提升，根據投信投顧公會最新資料統計，3 月投信基金規模月成長 294.8 億來到 2.45 兆元，再創 2005 年 6 月來新高，累計今年第一季規模成長高達 1367.5 億元，年增幅近 6%。

進一步觀察 3 月基金類型成長幅度， 2 月以來國際市場雜音紛擾，不確定性升溫，拖累年初規模突破歷史新高的跨國股票型基金，3 月買氣稍見回落，不少投資人轉向投入固定息收的商品，推升 3 月固定收益型基金規模，較 2 月增胖 3.5% 來到 3145.8 億元，並改寫歷史新高水位。

此外，搭配指數型和多重收益型基金規模同締新猷的強勢助攻，推升 3 月整體基金規模一舉突破 13 年波段新高。

摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗表示，全球經濟展望樂觀向上，風險性資產表現在資金進駐下持續攀升，連棟國人進場投資意願跟著增溫。以今年首季來看，不論是債券型、股票型、指數型或股債平衡型的基金規模，均有顯著成長，且有不少資金轉進貨幣型基金等待進場買點。

郭世宗認為，美國聯準會 (Fed) 近兩次升息會後記錄，立場轉鷹的官員有增無減，利率走升對債市而言，是嚴峻的挑戰，不過從歷史經驗來看，美國貨幣政策持續正常化，新興市場高收益債相對不受影響，是現階段債券投資首選。