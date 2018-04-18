台股早盤大漲百點、站回10900台積、聯發科強勢紅

受到美股大漲激勵，台北股市今（18）日開盤漲 32.43 點，加權股價指數以 10842.88 點開出，隨後漲百點，站回 10900 點大關。各類股部分，早盤電子漲超過 1%、金融漲 0.3%，半導體漲 1.5%。指標股台積電漲 1% 以上、鴻海漲 0.23%、大立光跌 0.4%。至於聯發科強勢漲 6%、南亞科漲逾 4%，友達與群創也表現不錯。

美股因企業財報優於預期，使美股昨（18）日大漲。其中，道瓊指數大漲 213.59 點，漲幅 0.87%，收在 24786.63 點；那斯達克指數大漲 124.81 點，漲幅 1.74%，收在 7281.10 點；史坦普指數大漲 28.55 點，漲幅 1.07%，收在 2706.39 點；費城半導體指數上揚 25 點，漲幅 1.89%，收在 1357.72 點。

台北股市昨日收盤大跌 144 點，收在 10810 點，跌幅 1.32%，成交金額約 1524 億元。台股今（18）日開盤漲 32.43 點，加權股價指數以 10842.88 點開出，隨後走勢向上漲百點，站回 10900 點大關，來到 10910 點附近。各類股部分，早盤電子漲超過 1%、金融漲 0.3%，半導體漲 1.5%。其他，生醫、玻璃、電器電纜、機電都漲逾 1%。

個股部分，指標股台積電早盤漲 1% 以上，來到 240.5 元。鴻海漲 0.23%，來到 86.7 元。大立光跌 0.4%，來到 3565 元。聯發科漲 6% 以上，而南亞科第 1 季毛利率達 51.8% 創高，今股價漲 4%。另外，宏碁漲 1.6%，群創與友達漲逾 1%。而早盤量大走揚的個股還有大同、亞光、耀華、大亞、力麒、晶電、旺宏、強茂、新光鋼、中美晶漲 2% 以上。

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