〈房產〉北市租金年投報率逾2%捷運商圈店面 通化商圈居冠

永慶房屋最新房產趨勢報告統計，有 6 成的受訪者有意願購置有收租效益的房產，期待年租金報酬率主要落在 1.5-3% 之間，永慶房屋指出，依待售店面資料，台北市捷運商圈店面的通化商圈、師大商圈及南西商圈店面投報率都有超過 2% 店面。

觀察年租金投報率超過 1.5% 的捷運商圈店面主要分布在台北市，其中投報率超過 2% 的商圈有通化商圈的 2.15%、師大商圈的 2.12% 及南西商圈的 2.1%，永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，通化商圈鄰近信義安和站，從夜市小吃逐漸擴大成商圈，服飾、藥妝、電信業等商家進駐，商鋪種類多元，近期米其林評選夜市小吃，通化商圈也有店家入榜，再次帶動排隊熱潮，而通化商圈年租金投報率 2.15% 是目前各商圈中平均最高，店面總價約落在 3000-6000 萬元之間。

至於師大商圈過去在人潮的帶動下，店家擴展至住宅區，然而人聲鼎沸以及餐廳油煙也讓居住環境惡化，以致 2012 年爆發住戶與店家之爭，終使政府出面管制，大多店家撤離，商圈人潮也跟著減少，店面售價及租金都受到衝擊，而在房價修正後，店面年租金投報率相對提升，謝志傑表示，目前師大商圈店面年租金投報率約 2.12%，總價約落在 4000-7000 萬元之間，但店面出租時須考量店面位置並慎選商鋪型態，以免影響居住品質而造成住戶反彈。

以新光三越南西店為中心的南西商圈，年租金投報率約 2.1% 排名第三，謝志傑表示，南西商圈坐擁雙捷運站的中山站，周邊店家林立，人潮聚集，相較於通化商圈及師大商圈多出售約 40 坪的中小型店面，南西商圈多為大坪數店面，面積超過百坪，總價也超過 1 億元。

除了有帶租約且投報率較高的店面會吸引置產族購置，還有部分民眾比較青睞沒有帶租約的空置店面，由於空置店面不會受到前次租約的限制，適合有開店需求的自用客，謝志傑表示，相較於置產族偏好帶租約且年租金投報率 2% 以上的產品，自用客在選購店面時，更青睞沒有帶租約的空置店面，便於入手後可立即裝修開店，而對於店面售價，只要開價較同一條街其他店面的實價登錄成交價略低一成，成交機會就會大增。

由永慶房屋調查顯示，年租金投報率超過 3% 的收租型房產有需求無供給，低於 1.5% 有供給無需求，而介於 1.5% 至 3% 之間則成交機會最高。