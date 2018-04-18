〈房產〉富邦出脫全台最貴籃球場 以35.5億元完成標售

富邦資產管理公司委託台灣金服公司公開標售世貿一館對面的 4 筆土地，今 (18) 日完成標售，得標者為盈保發展股份有限公司，得標金額 35.5 億元，溢價率僅 1.4%，平均每坪 449.46 萬元，跟過去信義計畫區火熱時期 800、900 萬元行情相比，有巨幅差距。

信義計畫區 D1 曾是全台最貴菜園，富邦集團多年來從多位地主手中買下上千坪土地，大多在富邦建設名下，這次標售的四筆土地目前則做籃球場跟停車場使用。今天由富邦集團標售出去的土地總坪數 789.83 坪，標售底價 35 億元，每坪底價約 443.13 萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，這區開發最小面積為 3000 平方公尺，約 907.5 坪，而這次富邦資產管理公司名下的 4 筆土地總面積僅 789.93 坪，未達最小開發面積門檻，而這次得標者為盈保發展股份有限公司。

郎美囡表示，本次標售土地坐落位置為信義計畫區精華地段，隔著信義路面對世貿一館及台北 101，由於地主多、整合不易，且近年市場變化大，多年來從菜園到籃球場、停車場，卻仍未蓋起大樓，地價也有巨幅變化，根據實價登錄揭露， 2012 年有五筆土地交易，單價每坪 929.90 萬元，這次透過金服標售的單價約每坪 449.46 萬，價格腰斬，顯見市場盤整下，要以單坪近千萬的價格售出頗具難度。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，以最低開發面積與未來規劃來看，該案仍由富邦開發持有最具效益，以容積單價換算及市場供給考量，預估未來建案開價勢必突破 200 萬元，另外，該價格也有助於周邊未整合地主對行情的認知。