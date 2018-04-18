美國3月新屋開工較前月成長1.9%，營建許可成長2.5%，均高於預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，受多戶型住宅開工反彈的提振，3 月份美國新屋開工數成長超過預期，為第一季度經濟成長帶來助力。美國統計局發布的數據顯示，美國 3 月份新屋開工較前月成長 1.9%，換算成年率為 131.9 萬戶，高於經濟專家預期的 126.7 萬戶；2 月份數據由初報的 123.6 萬戶，向上修正為 129.5 萬戶。



這份數據顯示，3 月份多戶型住宅開工成長 14.4%；單戶型住宅開工下降 3.7%。



此外，3 月份營建許可較前月成長 2.5%，換算成年率為 135.4 萬戶，經濟專家預估值為 132.1 萬戶；2 月份數據由初報的 129.8 萬戶，修正成為 132.1 萬戶。



數據顯示，就業市場緊俏、財務狀況改善以及消費者購買大件物品的信心增強都在給住房建設帶來支撐。這意味著住房建設可能連續第二個季度推動了經濟成長。



3 月份新宅開工數據最強勁的部分集中在公寓樓等多戶型建築。該類別通常波動較大，雖然 3 月多戶型住宅開工大幅成長，但前一個月下降 10.2%。單戶住宅的建築許可是一個弱點，下跌 5.5%，為七年來最大跌幅，並且也下降至 9 月以來的最低水準。



雖然需求依然穩固，但工人短缺，材料成本上漲以及待建土地缺乏等因素將會限制建築活動。隨著借貸成本上升，購房負擔能力也成為一個障礙，因為房產價格的上漲速度超過了潛在買家的收入成長。



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