高盛：歷史上只有古巴導彈危機和美股1987同當前市場類似

摘要：投行高盛報告指出，從 2017 年第第四季到 2018 年第第一季，美股實際波動率暴增 3.5 倍。過去 70 年，相似的情況只出現在古巴導彈危機時期和 1987 年股災時期。但從經濟等基本面指標例來看，美股的波動性未來會降低。

投行高盛報告指出，從 2017 年第第四季到 2018 年第第一季，實際波動率暴增 3.5 倍。過去 70 年，美股波動率季度增長超三倍的時候只出現過兩次，一次在古巴導彈危機時期，一次在 1987 年股災時期。

今年 2 月 5 日美股波動率突然回歸，衡量美股波動率的「恐慌指數」VIX 在毫無預警的情況下，出現歷史性飆漲，一度升至 30 附近，帶入美股進入盤整階段。

金融部落格 ZeroHedge 指出，這段時間市場波動性的回歸使賣方，比如銀行，獲利，而使買方，比如對沖基金，業績受損。

和其他同行一樣，周二高盛公布的第第一季業績亮眼。財報顯示，由於市場波動加劇，交易量大幅增加，高盛第一季業績年增率上升 27%，超出市場預期。而 HFRX 全球對沖基金指數顯示，今年主要對沖基金仍處於跌勢。

高盛指出，雖然二月隱含波動率（VIX）飆升，但是是 2018 年第第一季實際波動率的暴增，而不是其他因素，給市場帶來了實際的震動，也對投資機構的損益表造成了主要的影響。

2018 年第第一季的實際波動率本身並不是很高，但是相對 2017 年，出現了巨大翻轉，上漲 3.5 倍。相似的情形只在過去 70 年中出現過兩次。

在過去 25 年中，2018 年第第一季 SPX 的實際波動率處於最高的四分位數之中，而 2017 年的每個季度都處於最穩定的幾個季度的水平。

其次，這幾月，相較於美股市場，海外股票市場也顯得較為「平靜」。高盛報告指出，「受貨幣政策的影響，大部分的時候，歐洲 Stoxx50 的實際波動率大幅低於 SPX 的波動率。」 但隨著歐洲央行縮減量化寬鬆並收緊貨幣政策，這一點有可能會改變。

高盛指出，從經濟等基本面指標例來看，美股的波動性不應該是持續這麼高，未來會降低，但是將持續關注經濟數據是否有惡化的跡象。

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。

計算波動率指數（VIX）需要的核心數據是隱含波動率，隱含波動率由期權市場上最新的交易價格算出，可以反映市場投資者對於未來行情的預期。

『新聞來源／華爾街見聞』