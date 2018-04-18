步調緩就別擔心 摩根資產管理分析師：漸進式升息有利美股

美國聯準會 (Fed) 將公布褐皮書報告，根據 CNBC 報導，摩根資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 認為，Fed 採取漸進式升息，有助支撐美股，不致影響公司、股票收益。

Fed 於 3 月宣布升息 1 碼，提高聯邦基金利率目標區間至 1.5% 到 1.75%，且預期 2018 年內，將升息 3 碼。

摩根資產管理稱，一般來說，利率上升恐對股市造成負面影響，因為這意味著，企業的借貸成本，將隨之增加，擠壓了給投資人股息的空間；不過，Fed 的升息步調，將「非常緩慢且漸進」，不太可能對公司或股票收益，帶來嚴重衝擊。

摩根資產管理全球市場策略師 Mike Bell 在報告中表示，利率不至於對 2018 年的經濟或股市造成問題。

Mike Bell 指出，較高的利率，可使銀行業務受惠，「有利金融股」。

報告也提到，當兩年期美債殖利率升破 3.5% 時 (目前僅 2.4%)，才會對美股造成壓力。

不過，也有人持不同意見。Shield Portfolio Management 董事總經理 Yacine Kanoun 對 CNBC 表示，美股會先上漲 1% 至 2%，接下來便可能走跌。

Kanoun 研判，當標普 500 指數跌至 2,600 點以下時 (4 月 17 日收在 2,706.39 點)，美股將加速下跌。