台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月18日

為爭取我國輸美鋼鐵產品豁免高關稅，並避免大陸低價鋼鐵傾銷台灣，財政部昨（17）日宣布，對大陸進口五項鋼品啟動反補貼及反傾銷的「雙反」調查。

中國人民銀行昨（17）日傍晚宣布，從 4 月 25 日起，下調部分金融機構存準率 1 個百分點，藉此償還到期的「中期借貸便利」（MLF）9,000 億元人民幣（下同），同時對市場釋放資金約 4,000 億元。市場分析，此舉除緩解市場流動性壓力，也可能是中國政府對沖中美貿易摩擦對經濟造成的影響。

為遏制中國大陸 5G 產業發展，美國昨對中興通訊祭出讓市場震驚的封殺令。美國商務部 16 日宣布，禁止美國公司在未來 7 年向中興通訊銷售通訊元件和技術



聯合報

我半導體人才 被陸慘挖

美擬再啟動 301 調查

陸對美高粱實施臨時反傾銷

經濟日報

我對陸鋼品祭雙反調查 爭取美豁免關稅

台股帶量下殺 亮出警訊

王文淵掌工總 提五個憂心

蘋果日報

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Q1 匯損重創 南亞科獲利季減 67%

中國時報

台股重挫 144 點 退守半年線

台海軍演 央行有能力穩定匯市

世代交替 工總 5 巨頭成軍

工商時報

美封殺陸 5Ｇ

大陸突降準 4,000 億人民幣 入市

iPhone 神話破滅 外資唱衰出貨

自由時報

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