中興通訊犯規又說謊 美國怒發零組件禁售令

美國再出手打擊「中國製造 2025」！中國第 2 大電信設備商「中興通訊」（ZTE）因違反制裁協議，被美國商務部下達出口權禁令，要求美國企業禁止向中興通訊輸出任何敏感技術，並禁售零件給中興通訊 7 年，此舉形同切斷中興的產品供應鏈。



中興通訊今（17 日）宣佈在港停牌，公告稱，中興通訊股份有限公司的 H 股份（0763-HK）17 日上午短暫停止買賣，與該公司有關的所有結構性產品亦將同時暫停止買賣。

彭博社報導，中興對伊朗和北韓非法出售商品後，在相關調查期間作出不實陳述，於去年 3 月認罪並罰款 12 億美元，創下全美出口管制案刑事罰責新高。

如今再被美國商務部找到新事證，美國商務部認定，中興通訊在 2016 年與商務部下轄工業安全局（BIS）協商和解及 2017 年向商務部承諾對員工施加懲戒時，做出了虛假陳述。

中興通訊原先在和解時同意開除 4 名員工、對其他 35 名涉案人員進行訓誡或削減獎金。但中興通訊 3 月承認，仍向涉案員工支付了全額獎金，且未依承諾發布訓誡信函。

美國商務部在美中貿易戰升溫之際祭出殺手鐧，但商務部官員強調，該起判決與美中關稅威脅毫無關聯。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也表示，中興通訊誤導了商務部，這種令人震驚的行為不容忽視。

中金公司分析師黃樂平表示，若中興通訊無法在 1~2 個月內達成和解，將影響通信設備和手機等業務的正常生產與銷售，同時對全球和中國的運營商網路建設帶來一定衝擊，並有可能影響未來 5G 網路的推進。

黃樂平直指出，目前中興占全球電信設備市佔率 10%、占中國電信設備市占 30%，中興目前有 1 至 2 個月的零組件的存貨，若不能儘快達成和解，會影響相關業務。

新浪財經報導，中興通訊概念股將受到一定的衝擊，包括潤建通信、天邑股份、光庫科技、中通國脈、劍橋科技等。

