〈美切斷中興供應鏈〉美下重手禁售關鍵零組件 台供應鏈影響不大

美國商務部針對中國第 2 大電信設備商中興通訊 (ZTE) 公布禁止出口特許令，禁止美國企業未來 7 年出售關鍵零組件給中興，是繼去年 3 月天價罰款後，再度祭出重手，中興遭斷鏈恐衝擊手機的出貨，不過法人認為，對台廠手機供應鏈影響程度將相當有限。

中興通訊因違反美國制裁禁令，對伊朗與北韓再出口美國產品，經過調查及多年談判後，去年 3 月與美國商務部達成 11.9 億美元和解，是美國政府對中國高科技業者單筆最大金額罰單，外電報導指出，當時中興通訊與美商務部簽有協議，承諾解雇涉案的 4 名高階員工，且處分 35 名員工。

美商務部祭出禁止出口特許令主因找到中興通訊未依協議執行的新事證，認為中興雖與美國達成和解，但仍然持續違反和解協議，且面對商務部調查多次作出不實陳述。

中興通訊產品包括通訊基地台及手機兩大區塊，近年積極深耕 5G，今年更力求重振手機市場的版圖，在遭美商務部斷鏈的威脅下，恐對手機出貨及 5G 的布局產生衝擊；不過業界認為，台零組件廠在其手機供應鏈中，原本供應中興比重就有限，預期受此事件影響程度有限。

而中興通訊美國供應商包括美光、高通、微軟、英特爾等，以中興對美國產品與軟體的依賴程度來說，美商務部這項處罰，恐衝擊中興產品生產進度，進而影響未來經營。