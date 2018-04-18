中興遭封殺 美企抱怨：川普總挑起我們負擔不起的戰爭

美國商務部宣佈禁止美國公司向中興通訊 (000063-CN) 銷售電子技術或通訊元件，禁令有效期 7 年。禁售消息一出，美國幾大供應商股價暴跌。美國企業抱怨「川普總是挑起我們負擔不起的戰爭」。

《21 世紀經濟導報》指出，美國商務部官員 Richard Majauskas 已於 4 月 15 日簽署了該份檔。依據該禁令，對中興通訊長達 7 年的出口許可權禁令自簽署之日起即可生效，直至 2025 年 3 月 13 日。

當地時間 16 日，中興美國幾大供應商股價大跌。其中，由於 2017 年總營收中有 30% 來自中興的採購，光線網路設備生產商 Acacia Communications(ACIA-US) 股價下跌 35.97%。Acacia 在 16 日通過官網發佈聲明表示，已獲悉美國商務部相關禁令，公司已開始採取相關步驟暫緩受影響的相關交易，並正在評估這一禁令對公司的影響。

此外，2017 財年營收 18% 來自中興的 Oclaro(OCLR-US) 股價也在當日暴跌 15.18%，Lumentum Holdings(LITE-US) 和 Finisar(FNSR-US)2 家企業股價也分別下跌 9.06% 和 5.82%。

禁令同時也波及手機軟體系統。美國移動設備資訊門戶網站 BGR 在 16 日發表的一篇評論中表示，美國政府的這一舉措將重挫中興的智慧手機業務發展，進而損害整個 Android 生態系統。

BGR 編輯 Chris Mills 指出，由於 Android 系統的開源性，中興手機將可繼續搭載該作業系統，但 Google(GOOG-US) 相關軟體服務則屬於軟體範疇，中興手機將不能再繼續使用包括 Google 應用商店在內的 Google 旗下這些最基本的軟體服務。

Mills 表示，長期以來，三星 (005930-KR) 都在享受在 Android 旗艦設備上近乎壟斷的地位，而它所面對的最大的挑戰即是中國製造商的崛起。一旦失去了這些最好的軟體和硬體，中興在競爭中將顯得掙扎。

Mills 寫道：「一個重要廠商的離去，對於所有處於 Android 生態系統中的人來說都是損失。」

一位總部位於洛杉磯的精密儀器製造商負責人說：「美國總是挑起我們負擔不起的戰爭。」