狂人馬斯克再提高Model 3生產目標 揚言撤換效能差勁的包商

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 股價週二盤後交易中漲幅超過 2％，係因電動車部落格《Electrek》報導其接獲一封來自特斯拉執行長馬斯克 ( Elon Musk ) 的電子郵件，聲稱特斯拉將暫停兩座主要工廠的生產工作數日以升級設備，並計劃在 6 月底產能提高至每週 6000 輛。

《CNBC》證實了該電子郵件的真實性。

特斯拉甫於一週前重申 6 月底前每週產能 5000 輛的目標，當時已遭高盛分析師質疑，如今又再次提高生產目標至 6000 輛。

Model 3, March 29, 2018, 芝加哥, 圖：AFP

這封傳送給全體員工的電子郵件強烈要求員工配合，以期達到生產數字。內容提到，上週特斯拉已經打造 2250 輛汽車，但這仍低於特斯拉先前設下的目標，即第一季底之前每週產能 2500 輛。同時，該信也稱此回關閉工廠升級設備後，可以讓 5 月每週產能提升至 3000 至 4000 輛。

根據該信，特斯拉兩座工廠此後將進入 24 小時不間斷的生產。

馬斯克對公司供應商和包商也強硬表示，供應商未來必須達到零組件精度的高標準要求，否則特斯拉將無法與之合作。

「有些零件供應商不願意或不能達到這種精度水平，我知道某些人認為這是不合理的要求， 沒關係，還有許多其他汽車公司的標準低得多，他們只是沒辦法與特斯拉配合罷了。」

他還將一些承包商的表現歸類為「比酒醉的懶鬼還糟糕」，並稱這些人將有一週的時間「來展現卓越。」

「任何無法達到特斯拉卓越標準的公司，特斯拉將於週一終止與其之契約。」

該信亦提及，所有超過 100 萬美元的支出都必須獲核准，且所有的溝通都應盡可能在組織內直接進行。

「總而言之，永遠以常識作為自身指導，如果遵循任一條『公司規定』在某些情況下顯然很愚蠢的話，那麼該條規定就應該改變。」