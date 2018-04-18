分析：香港熱錢流走非單純套利 恐是獲利了結說Bye bye

香港金管局自上周四 (12 日) 以來 8 度出手捍衛聯匯，昨 (17) 日早午晚分別承接 57.7 億元 (港元，下同)、33.76 億元及 62.01 億元賣盤，銀行體系結餘周四(18 日) 料將降至約 1512 億元。熱錢流走加快下，香港銀行同業拆款利率(Hibor)3 連升，其中 1 年期拆款利率昨升 4% 至 2.10661%，創近 10 年新高。分析認為，香港資金流走非單純套利活動，走資可能是獲利離場，日後未必會重返本地市場。

金管局 8 度出手累接 285.98 億元賣盤，資金流動性收緊下，港元拆款利率全面抽升，隔夜拆款利率昨由 0.18411% 升至 0.19786%，1 星期及 2 星期拆款利率則分別由 0.36964% 升至 0.42607%、及由 0.49107% 升至 0.56429%，與供樓按息相關的 1 個月拆款利率昨由 0.85464% 升至 0.89286%；長息方面，3 個月拆款利率昨由 1.25714% 升至 1.29714%，6 個月拆款利率則由 1.57554% 升至 1.59304%。

1 年期拆款利率昨升 4% 至 2.10661%，創近 10 年新高 (圖：香港財資市場公會)

香港《文匯報》援引華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，金管局未來 1 個月將頻頻出手接港元賣盤，因而推高 Hibor，料銀行體系結餘在今年中將降至千億元水平，屆時港匯或會轉強，同樣在年中，市場有可能因為季結等因素，對港元需求增加，屆時 Hibor 升勢或會受阻。她預期，1 個月及 3 個月拆款利率直至年底將分別升至 1.35% 及 1.65%，屆時港匯有望反彈至 7.83 算。

大和資本發表報告指，過往熱錢流入香港，主因美國聯準會 (Fed) 早期推行超寬鬆貨幣政策，隨着美國日後進一步收水，資金將會回流當地。雖然市場普遍認為資金流出香港，大多因為套利交易所驅動，當日後港美息差收窄，資金將重臨香港，但該行認為這些熱錢很大可能在過往一段時間已經獲利，目前情況是這些熱錢正在撤出回到原本地方，不會返回香港。

大和資本指出，目前 Hibor 仍落後於倫敦銀行同業拆款利率 (Libor)，港美利差下資金流出香港壓力強勁，料香港銀行體系結餘很快將用盡，屆時港息將更跟貼美息，在美國年內再升息 3 次的預期下，該行上調年底的 3 個月銀行同業拆款利率預測，由 2.1% 調升至 3.1%，而香港最優惠利率(P) 亦會有上調壓力。

美元兌港元走勢"> 美元兌港元走勢

《星島日報》報導，星展香港財資市場部董事總經理王良享也指出，雖然港美利差仍闊，但其實套利交易已有所減少，因為港匯已跌至 7.85 弱方兌換保證價，若反彈至 7.75，買美元套利或會輸多達 1.3% 匯水，現時港元賣盤或是非套利的外匯交易盤。

他預料，由於港匯暫無轉強條件，仍會偏弱於 7.85 一段頗長時間，港元賣盤將持續出現，直至美國 6 月升息，以現時走資步伐，料到 6 月銀行結餘才降至約 1000 億元。

受走資消息影響，昨日恒指盤中下探 3 萬點大關，收盤報 30062 點，跌 252 點，國指跌 108 點至 11900 點，全日成交 1171.9 億元。騰訊 (0700-HK) 跌破 400 元，報 397.2 元，跌 1.44%。