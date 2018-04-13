分析：金管局出手干預港匯意義重大 暗示超寬鬆貨幣時代畫句點

持續疲弱多時的港匯昨 (12) 日歷史性觸及弱方保證水平，港匯昨多次轉弱至 7.85，金管局終在傍晚進場干預，買入 8.16 億港元，是自 2005 年優化匯率控制措施，將兌換保證定於 7.75 及 7.85 港元後，首次觸發弱方保證兌換。

不過，1 個月香港銀行同業拆款利率 (HIBOR) 未因此上升，昨天更跌至 0.7907%。金管局總裁陳德霖說，未來有可能會再次觸發「弱方兌換保證」，強調金管局有足夠能力維持港元匯價穩定。

陳德霖重申，金管局會在 7.85 水平買港元沽美元，保證港元不會低過 7.85 水平。市場人士分析，港匯續弱與息差套利有關，但資金流出有限，影響不到本港銀行體系龐大的結餘，故拆款利率不升反跌，預料港匯仍會於 7.85 水平徘徊一段時間。

綜合路透社及彭博社報價系統顯示，港匯在昨日清晨首次觸及 7.85 弱方保證，是金管局自 2005 年設立雙邊兌換保證後的最弱水平，之後港匯曾多番低見 7.85，但未見金管局出手買入港元。據金管局發言人昨日上午表示，即使港匯轉弱至 7.85，只要仍有銀行願意以 7.85 買入港元，銀行同業市場可以繼續以此價格互相買賣。換言之，港匯即使轉弱至 7.85，亦未必會觸發金管局的弱方兌換保證。

不過，昨午以後港匯繼續觸及 7.85，至傍晚金管局終於出手，在市場買入 8.16 億港元，令香港銀行體系結餘將跌至 1789.61 億元。

美元兌港元走勢"> 美元兌港元走勢

香港《明報》引述上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，金管局屬被動出手，昨日早盤仍有銀行願意 7.85 水平承接港元沽盤，或是認為港元有反彈空間，有利可圖，或部分存款規模較小的銀行基於貸款需求，願意在這個低水平買入港元。然而港匯繼續在 7.85 水平承壓，金管局最終出手，證明已沒有銀行認為港匯可轉強及願意接盤。

林俊泓亦表示，港匯疲弱的元兇就是港美存在息差，非境外投資者意圖衝擊港匯，就算港匯昨日跌至 7.85 水平，但暫時未見資金流走。雖然金管局入市逾 8 億元，但與香港銀行結餘近 1800 億元規模比較仍有一大段距離，就算之後港元繼續徘徊 7.85 水平而金管局要不斷出手，估計也得 6 個月才可能令香港銀行體系的巨額結餘降至較合理水平，這亦是為什麼港匯疲弱，但近期港元拆款利率仍然低企。他預期，最快要到今年第 3 季，港息才會出現明顯上調壓力。

事實上，據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的 1 個月香港銀行同業拆款利率昨日續降至 0.7907%，已經連跌 8 個交易日。

1 個月香港銀行同業拆款利率昨續降至 0.7907%，已經連跌 8 個交易日。 (圖：香港財資市場公會)

不過，長利逐步趨升，1 年期港元拆款利率近日持續企穩於 2% 水平，中銀香港 (2388-HK) 即日起上調港元定存款利率，相信是以高息鎖定資金成本。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，金管局樂見利息正常化，但利率變化要看是否有資金流走，目前看不到有巨大因素令香港出現大規模走資，使銀行體系結餘明顯減少。除非發生像港美息差顯著再擴闊，大量資金套利出逃的情况，香港拆款利率才會有上升可能。

法國巴黎銀行外匯和利率策略主管 Mirza Baig 認為，推動香港資金外流的不僅僅是息差，還有大陸的境外投資，大陸企業一直在利用港元為境外收購提供資金。港元將在一段時間內反覆試探 7.85 水平，金管局將需不時進行干預以回籠流動性。

香港《文匯報》分析，此次干預依然意義重大，因為金管局買入本幣的做法可能會通過吸收流動性的方式推高借貸成本。而這將暗示，令香港成為全球樓價最高的城市、並令股市創出歷史高點的超寬鬆貨幣時代將會畫上句點。

敘利亞戰雲密佈，中東局勢進一步緊張，加上港匯觸及弱方保證，可能引發香港銀行升息潮，令港股 4 連升斷纜。恒指昨早升穿 31000 點後迅速倒跌，在高低波幅逾 450 點下，大盤跌 66 點，收報 30831 點，成交 1016 億港元。