美國封殺中興通訊陸嗆：繼續任性妄為必將亮劍

中美貿易戰越打越熱，美國商務部日前稱陸企中興通訊違反對北韓、伊拉克的貿易制裁，禁止美企向中興出售零部件，大陸商務部 17 日表示，將密切關注事態進展，隨時採取必要措施；大陸外交部更嗆聲，如果美方繼續任性妄為，「我們必將嚴陣以待，毅然亮劍」。

大陸外交部發言人華春瑩表示，美方 301 調查及由此引發的中美貿易摩擦問題，中方已多次清晰、明確、堅定地表達立場，美方行為是典型的單邊主義和刺裸裸的經濟霸權，中美都是世界大國，經濟深度融合，本應彼此尊重，平等相待，合作共贏。

華春瑩說，連日來，國際社會多方紛紛呼籲美方尊重世貿組織，遵守多邊規則，美國國內也有 107 家商貿協會聯名反對美方這種損人害己的行為，如果美方繼續逆潮流而動，任性妄為，「我們必將嚴陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰」，維護中方正當合法權益，也是維護世界多邊貿易抵制與規則。

美國商務部 16 日發布聲明，將對中興通訊執行為期 7 年的出口禁令，意味著美企 7 年內都不能向中興提供產品。大陸商務部隨即對此表示，中方一貫要求企業在海外經營過程中，遵守東道國的法律政策，中興與數百家美企展開廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻數以萬計的就業崗位，希望美方依法依規，妥善處理，為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。中方將密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護陸企的合法權益。

專家指出，由於中興通訊與美國企業合作密切，美國政府對中興的出口管制，將使高通、英特爾等這些中興在美國的供應商也蒙受損失。



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