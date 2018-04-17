〈南亞科法說〉Q2市場仍供不應求 DRAM需求今年估成長逾2成

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (17) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，第 2 季目前看來市場仍明顯供不應求，預期在韓廠新產能開出下，第 4 季後價格就可望維持穩定，售價漲跌波動將相對縮小，預估第 2 季與第 3 季整體市場需求可穩定向上，DRAM 需求可望年增 21% 至 23%。

展望後市，李培瑛指出，上半年各廠投片持平，第 2 季目前看來市場仍明顯供不應求，第 3 季進入需求旺季，第 4 季則將受到韓廠可能開出新產能影響，但若如韓廠先前所言，增加的產能與市場需求類似，產品價格在第 4 季後就可望維持穩定，售價漲跌波動也將相對縮小。

從整體市場需求來看，李培瑛預期，第 2 季與第 3 季需求將穩定成長，預估 DRAM 需求年成長 21% 至 23%，目前 20 奈米投片約 3.8 萬，30 奈米投片約 3 萬，為供應客戶需求，目前已將少量 20 奈米產能投入 30 奈米，而 20 奈米部分則會再針對產能做改善，盼能藉此提升產能。

李培瑛表示，針對 20 奈米產能改善預計下半年開始，年底可望見效，明年將增加資本支出持續擴充產能。

談及市場需求，李培瑛表示，各大品牌在 MWC 後相繼推出新旗艦機種，並提升人工智慧與照相功能，帶動下半年需求穩健向上；PC 部分，電競機種需求穩健成長，消費機種在北美市場呈現回溫趨勢，需求占比跌幅趨緩；消費性電子終端產品部分，包括機上盒、智慧音箱、各型遊戲機等持續熱賣中，DRAM 搭載量也持續成長。

而伺服器領域受惠大型數據中心需求強勁，李培瑛表示，大數據與邊緣運算將持續挹注 DRAM 需求成長動能，可望使伺服器成為成長動能最強勁的領域。

此外，南亞科 5 億美元海外可轉換公司債 (ECB) 已於 3 月 7 日全數轉換，轉換後公司實收資本額將由 275 億元增加至 306 億元，對原股東股權稀釋比例為 10.17%。