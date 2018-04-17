〈南亞科法說〉雙率均創高 但受到匯兌衝擊影響 Q1每股賺2.39元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (17) 日公布第 1 季財報，毛利率與營益率雙雙創歷史新高，但受到匯兌損失影響，稅後純益 72.27 億元，較上季衰退約 67%，獲利表現不如預期，每股稅後純益僅 2.39 元。

南亞科第 1 季合併營收 187.97 億元，季增 12.1%，年增 53.7%，毛利率 51.8%，季增 2.1 個百分點，年增 11.7 個百分點，營益率 44.3%，季增 5.4 個百分點，年增 12.8 個百分點；稅後純益 72.27 億元，季減 67.1%，年增 120.6%，每股稅後純益 2.39 元。

南亞科指出，第 1 季平均 DRAM 售價較去年第 4 季上漲 6.1%，銷售量也較上季增加 8.4%，使營益率創新高，不過，受到新台幣升值影響，匯兌損失約新台幣 11.78 億元，對第 1 季營運表現造成衝擊，使每股稅後純益不如預期，僅為 2.39 元。

目前南亞科 20 奈米產品銷售占總營收約 6 成，南亞科表示，20 奈米 8Gb DDR4 產品已量產出貨，預估第 2 季位元銷售量季成長可望達 10 個百分點，全年位元銷售量則是上看 48%，優於先前預期的 45%。

至於自行研發的 10 奈米級製程技術，南亞科總經理李培瑛表示，目前正依計畫進行中，研發進程已達近一半，預估 2020 年小量生產。