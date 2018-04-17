投機必須有天險可守─第二季業績股出頭天

川普領導的白宮經濟團隊接連對中國提出 301 條款等貿易制裁行動，全球金融市場也跟著陷入調整，中國國家主席習近平藉著博鰲論壇的主場優勢，正式回應美方，宣示中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，並提出四大項措施。一是大幅放寬市場准入，放寬金融機構設立限制。二是創造更有吸引力的投資環境。三是加強智慧財產權的保護，完善加大執法力道。四是主動加大進口，中國不以加大貿易順差為目標。習近平主席這四項開放措施，在金融市場引起正面迴響，作為國際資金最活絡的香港一開盤不久下跌 65.05，在習主席宣示後，反變成大漲，恆生指數一度大漲 565.62，最後仍漲 499.16，美國的期貨盤也瞬間上漲逾 300 點以上，全球股市似乎一掃頹勢。



生技股與風力發電兩大族群是今年台股中繼挖礦熱潮後崛起的最紅類股，不過，挖礦題材像撼訊 (6150) 股價大漲，是有營收及獲利成績單背書保證，但生技類股及風力發電股有政策加持，卻沒有獲利成績單背書，因此，這一波大漲後，未來的調整也備受矚目。



在年報揭露截止後，市場上還有三個題材，一個是剛剛結束、股價尚未充分反應的第一季營收，一個是興櫃公司去年的年報揭露，三是 5 月中旬要揭露的今年第一季財報。換句話說，今年以來可以靠著憧憬題材，在半夢半醒之中炒作沒有業績的題材股，但是進入第二季必須「真槍實彈」，第一個表態的是上銀 (2049)，總市值到達 1345 億元，包括被動元件的國巨(2327)，市值到達 1911 億元，另一家是穩懋(3105)，市值到 1293 億元，而之前到達千億的有研華(2395)，這些千億元級的新貴最近又有一家亞德客 - KY(1590) 到達 1068 億，亞德客過去一年股價從 127 元大漲到 581 元，上銀與亞德客代表了自動化生產的未來。



回頭再看低價轉機或成長股，這次六福公主掉眼淚，決定停租一年虧損 2.4 億元的六福皇宮，也許是好的開始，最近宏洲 (1413) 大漲，低價紡織股受到青睞，其實今年曾減資 20% 的利華羊毛 (1423) 更有料，將股本從 17.3 億降為 13.84 億，帳上現金有 9.35 億，負債總額只有 2.37 億，完全無負債經營，本業小賺，但忠孝東路有 358 坪資產，六堵有 8940 坪土地，新屋省道旁有 16018 坪土地，宏洲大漲後，可鎖定利華與台南 - KY(5906)。另外，生產電子辭典的無敵(8201)，去年本業虧損降到 1 億元以內，在葉國一主導下，無敵簽下 Nvidia 及中國科大訊飛產品代理權，積極布局車用及雲端產品，未來能不能像當年穩懋那樣翻身？值得拭目以待。



從成長股按圖索驥，往下看為升 (2231)、牧德(3563) 仍在成長軌道上，為升去年 EPS10 元。AOI 自動檢測的牧德，去年 EPS10.86 元，今年如果能挺進到 15～20 元之間，股價仍有大放異彩的機會，在興櫃的緯穎 (6669)、沅聖(6638) 及在上櫃的朋億 (6613) 都值得追蹤。



電子零組件的線纜股太空梭 (2440）及聯穎(3550) 都有好成績；聯穎去年本業獲利 2.22 億，EPS1.46 元，配出 1.5 元現金，今年 EPS 有挑戰 2 元機會，股價 20 元出頭有機會往上，而太空梭 3 月營收 3.4 億元，首季 8.28 億元，比去年首季成長 25.7%，以去年下半年 EPS 已達 0.67 元來看，今年股價有更上一層樓機會。







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