〈南亞科法說〉毛利率有望逐季走高至Q3 續改寫歷史新高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (17) 日召開法說會，南亞科總經理李培瑛表示，第 2 季 DRAM 平均單價可望季增約 5%，毛利率表現可期，而針對匯率因素已採取避險動作，未來將維持美金與新台幣現金各半的動態平衡，降低匯率波動風險。法人認為，南亞科第 2 季毛利率有機會續改寫新高，甚至一路走高至第 3 季不成問題。

展望第 2 季，李培瑛認為，DDR4 交運量持續增加，且其價格優於 DDR3，加上 DDR3 價格也微幅上揚中，預期第 2 季 DRAM 平均單價可望季增約 5%，且在 20 奈米產出持續增加下，成本控制得宜，第 2 季毛利率表現可期。

南亞科第 1 季毛利率與營益率雙創歷史新高，毛利率高達 51.8%，優於預期，營益率則為 44.3%，法人認為，第 2 季在平均單價持續上揚下，毛利率有機會持續走揚，續改寫歷史新高，甚至可望逐季走高至第 3 季不成問題，營益率也有機會再創新高。

不過，南亞科第 1 季受到匯兌損失影響獲利表現，對此，李培瑛表示，第 1 季美金水為原為等值新台幣逾 400 億元，在過去幾周啟動避險後，目前已降至約 200 億元，相當於維持一半美金與一半台幣的現金平衡，設備支出以美金為主，而新台幣現金部位部分將用於現金股利發放。

李培瑛強調，未來將採取美金與新台幣現金水位動態平衡，以降低匯率波動造成的風險，目前看來第 2 季受到匯率波動影響的因素，將會相對降低許多。