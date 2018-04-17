【豐銀投顧】港元弱勢拖累 亞股全面受傷

◆盤勢分析

大家可能覺得奇怪，這一週連同今晨的美股，本週已經遇到二次美股大漲了，但台股卻不漲，今天甚至反向大跌。到底發生了什麼事？是明天中共要軍演？還是台積電要法說會市場擔心？我們先看今天和昨天的陸股，都是重挫走勢，可見得如果是因為軍演造成台股大跌，那為何陸股也跌？再說到台積電，台積電就算再怎麼差，第一季的營運成績應該也不錯，況且再過半年蘋果 iPhone 9 就要問世了，應該不太可能臨時抽單，所以上述的原因全都不是造成本週台股甚至亞股弱勢的原因，真正的原因只有一個，那就是港元太弱了！

美國聯準會已經持續升息已六次，而港元採取連繫美匯制度，但香港並未跟隨升息，導至美港息差不斷闊大，套息盤其實一直運作著，直到上周四開始量放大動作也加大。其根本原因在於港元融資動能不足和美元融資需求旺盛，造成港元和美元拆借息差擴大。而我們台幣也因透過香港轉口貿易的關係連動著趨貶。港股因港元狂貶而有走資疑慮，台股也會跟著被影響。上周美國兩年債息一度升到海嘯以來的新高 2.37%，也加速了套息的步伐。對全球的股市而言並不是個好消息，尤其是亞股市場。因此亞股全面弱勢，和香港最有關係的台、陸股當然也就好不到哪裏去了。

另外從美元來看，美元已經在低檔築底近三個月，短線有機會轉強，更加的加深外資賣亞幣、換美元的意願。那麼亞幣包括台幣如果會走弱，對手中持有亞股的外資來說，難道不會有匯損嗎？所以台積電等重型權值股當然弱勢，大立光、鴻海、甚至其他的 OTC 指數裏的小股票，又怎能扛得起台積電下跌造成的點數下降呢？短線上不必再做其他的判斷，5/2 美國聯準會也不會再升息，聚焦在港元是否止跌就知道答案了。至於手中持股如果不是權值股的話影響不會那麼大可續抱，若是權值股則宜先避開或不要加碼，一切靜待港元回穩再說。

豐銀投顧 李世新 分析師